Viem, že to zvládnem a budem víťaz! Známy hokejista priznal boj s rakovinou

Český hokejista Dominik Hrníčko, ktorý hral v drese klubu Dynamo Pardubice, priznal boj s rakovinou semenníkov. O svojom ochorení napísal na sociálnej sieti, ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Premýšľať o tom, či je život spravodlivý alebo nie, asi nemá zmysel…Prekážky sú na to, aby sa prekonávali…nie je to tak dávno, čo som dostal veľkú, keď som zistil, že mám zlomenú nohu….Prekonal som ju a vrátil som sa do normálnej formy,“ začal svoj príspevok s tým, že potom mu prišla do cesty ďalšia prekážka, ktorá je ťažšia.

„Povedali mi, že mám nádor na semenníkoch a musím podstúpiť operáciu,“ uviedol hokejista s tým, že má pred sebou niekoľko mesiacov liečby. Po nej sa plánuje vrátiť opäť na ľad.

Na mojej ceste ma čaká ďalšia ťažká úloha, ale viem, že to zvládnem, prekážku aj tak prekonám a budem víťaz! Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za podporu,“ dodal na záver Hrníčko, ktorý sa v roku 2018 pripravoval so slovenským tímom HKM Zvolen.