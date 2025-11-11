Vianočná. Lucia Sasková prináša príbeh, ktorý vás vtiahne do temnoty

Takej, kde Vianoce nie sú len o teple domova, ale aj o vnútorných démonoch. Vianočná je román, ktorý zneistí, no zároveň dojme, pretože ukazuje, že aj v tme sa dá nájsť svetlo – ak máte odvahu pozrieť sa mu do očí.
Kde začať, aby som vás hneď nevystrašila? Mohla by som vám povedať, že v ruke držíte román o Vianociach, o láske, ktorá hory prenáša, o adventnom zázraku, o atmosfére kolied, snehových vločiek a svetielok. Hypoteticky o všetkom spomenutom aj je. Fakt, prisahám. Ale nie je to celkom román. Ani triler, ani fantasy. Ale zároveň je. Hypoteticky, samozrejme. Nazvime to príbehom inšpirovaným udalosťami, ktoré sa naozaj stali…
Môj príbeh je iný. Trochu desivý, trochu zvláštny a možno aj trochu neuveriteľný. Preto ho radšej nikomu nerozprávam. Tak si ho, prosím, nechajte pre seba aj vy. Pretože by vám aj tak nikto neuveril a zrejme by vás pokladali za blázna. Skutočného, v kazajke, v najlepšom prípade zavretého v miestnosti so zamrežovanými oknami a čalúnenými stenami…
Máte odvahu čítať ďalej? Premyslite si to, máte čas. Nadýchnite sa a zhlboka vydýchnite. Zatvorte oči a pohlaďte obálku knihy, jemne po nej prechádzajte končekmi prstov. A potom ju otvorte na ktorejkoľvek strane. Cítite jej vôňu? Jej energiu? Zvedavosť a strach zároveň? Potom je určená práve pre vás.
V Vianočnej sa stretáva nežnosť s desom, láska s neistotou a viera v zázraky so šialenstvom. Výsledkom je kniha, ktorá síce nesie názov ako nežná pohľadnica, ale vnútri skrýva napätie, ktoré vás pohltí.
Jednou z najzaujímavejších čŕt knihy je spôsob, akým autorka rozpráva príbeh. Sasková priznáva, že sa čitateľom prihovára prostredníctvom samotnej hrdinky, ktorá k nim prehovára priamo, takmer dôverne – akoby ste čítali jej myšlienky. „Chcela som, aby čitatelia naozaj počúvali hlavnú hrdinku, aby sa dostali do jej sveta a vychutnali si knihu,“ vysvetľuje autorka.
Lucia Sasková je známa tým, že sa nebojí dotýkať psychologicky náročných tém – od manipulácie cez závislosť až po duševné poruchy. Ani vo Vianočnej to nie je inak. „Psychiatria, pacienti, diagnózy – to je také moje,“ priznáva s úsmevom.
Milan Buno, knižný publicista
