Vianoce u exprezidenta Kisku: Tieto tradičné dobroty nemôžu rozhodne chýbať z ich štedrovečerného stola! (video)

Vianoce už klopú na dvere! Ako je na tom s prípravami na najkrajšie sviatky roka a ktoré dobroty nemôžu chýbať na štedrovečernom stole, nám prezradil bývalý prezident Andrej Kiska.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudskej solidarity navštívili prezidentku Zuzanu Čaputovú v Prezidentskom paláci rodiny v núdzi z Dobrého anjela, ktorých sprevádzal aj bývalý prezident SR a spoluzakladateľ tejto charitatívnej organizácie Andrej Kiska.

Keďže Vianoce sú už za dverami exprezidenta sme pri tejto príležitosti pýtali ako sa na sviatky pripravuje.

Tradičné slovenské Vianoce

„Zabezpečil som vianočný stromček, ale moja manželka sa rozhodla, že budeme zrekonštruovať kuchyňu a keď som videl ako to tam máme doma rozbombardované, tak sa tak v kútiku duše modlím, aby sme to do toho Štedrého večera stihli, aby sme si mali kde tú kapustnicu a kapra spraviť,“ prezradil pre agentúru SITA bývalý prezident.

„Veľmi prežívame to, aby páni majstri všetko stihli dokončiť a mohli sme si vianočnú atmosféru užiť vo vynovenej kuchyni,“ doplnil ďalej Kiska. Exprezident prezradil, že Vianoce sú u nich klasické, kedy sa kladie dôraz na slovenské zvyky a tradície.

„Cesnak, oplátky, med, príhovor a krátka modlitba. Taká typická slovenská rodina,“ zhrnul Kiska zoznam tradičných jedál a prvkov, ktoré na Vianoce u nich doma nemôžu chýbať pri štedrovečernom stole.

A na čo sa bývalý prezident najviac teší v súvislosti s Vianocami? „Na tú atmosféru, že budeme s deťmi ležať pri telke a pozerať Popolušku, pozerať rozprávky a tešiť sa z toho, že sme spolu,“ hovorí Kiska.

Celý rozhovor s exprezidentom Kiskom o Vianociach si pozrite vo videu.