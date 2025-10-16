Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO

Hlavné mesto spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru – Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.
Celkový rozsah prác
Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol primátor BratislavyMatúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač, ide o jedno z najfrekventovanejších a najdôležitejších miest v centre, ktoré sa po rokoch príprav dočká kvalitnej obnovy.
Prvá etapa, ktorá sa začne už tento mesiac, sa zameria na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne pôjde o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác v rámci prvej etapy bude viac ako 16-tisíc metrov štvorcových.
Betónové a asfaltové plochy
Projekt prinesie viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 metrov štvorcových trávnatých plôch a 406 metrov štvorcových podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky, ktoré zabezpečia jednoduchší a bezbariérový pohyb peších.
Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár ako bratislavské lavičky, smetné koše, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy bude aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej. Víťazný návrh premeny verejného priestoru pochádza z dielne Atelier LOIDL v spolupráci s BPR.