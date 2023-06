Vetrák nediskutoval s novinármi o „prílepku“ k vládnemu návrhu o ochrane spotrebiteľa, médiám však ubližovať nechce

Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda ústavnoprávneho parlamentného výboru Milan Vetrák (OĽaNO) priznal, že nemal čas diskutovať s novinárskou obcou o „prílepku“ k vládnemu návrhu o ochrane spotrebiteľa. Ako ďalej uviedol na dnešnej tlačovej besede, na nezrovnalosti ho mohli upozorniť aj poslanci.

Vetrák nechce siliť zmenu Občianskeho zákonníka

„Ja som vždy otvorený diskusii, v pléne som to mohol opraviť, ale keď mi nikto nič nehovoril, tak sme prešli k hlasovaniu. Na schôdzi ústavnoprávneho výboru to všetci odsúhlasili a ja som nemal čo riešiť, keď s tým boli všetci spokojní,“ tvrdí Vetrák.

Viacerí zástupcovia médií upozorňujú, že „prílepok“ sa môže v niektorých situáciách zle vykladať.

„Ak to prezidentka vráti, na opätovné prerokovanie do Národnej rady, rád by som si s tými, ktorí o tom hovoria, vysvetlil, ktoré prípady sú sporné a či sa to dá formulačne dotiahnuť,“ uviedol.

Vetrák zároveň nechce zmenu Občianskeho zákonníka lámať cez koleno a tlačiť na pílu.

„Ak to nebudeme vedieť opraviť a hrozilo by, že médiá by nevedeli v takom režime fungovať, nebudem ani nášmu poslaneckému klubu odporúčať prelomenie veta prezidentky. Mojím zámerom nebolo ubližovať médiám, zámerom bolo posilniť ochranu osobnosti v prípade ľudí, ktorí boli ohovorení a šíri sa o nich nepravda,“ informoval.

Obvinenie SaS z klamstva

Vetrák na tlačovej besede zároveň informoval, že poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) boli osobne prítomní na ústavnoprávnom výbore, keď sa hlasovalo o spomínanej zmene.

„Dal som to do priestoru na schôdzi výboru, kde sa s tým mohli všetci oboznámiť. Ak SaS hovorí, že nevedela, o čom sa hlasuje, tak klame. Keby to aj nezistili na výbore, prebehol od toho ešte týždeň, kým sa o tom rokovalo v pléne. SaS si potom neštuduje veci ani na výbor, ani do pléna? Ja tomu neverím. Kto takto šlendriánsky pristupuje k novelám zákonov? Ak sa označujú ako strana odborníkov, nemôžu to takto robiť,“ myslí si Vetrák.

Poslanec Vetrák „prilepil“ k vládnemu návrhu o ochrane spotrebiteľa zmeny týkajúce sa sporov o ochrane osobnosti. Návrh by mohol médiám skomplikovať možnosť prinášať rýchle správy a oslabil by ich pozíciu pri sporoch o ochrane osobnosti. Zmena Občianskeho zákonníka by mohla zasiahnuť do slobody prejavu a posilniť pozície politikov voči médiám.

Zákon môže vetovať prezidentka Čaputová

Novinári by mali byť zodpovední aj za výroky iných osôb a neoprávneného zásahu by sa mohli dopustiť aj vtedy, ak by sa spoliehali na hodnovernosť zdroja a neoverili si pravdivosť informácie. Taktiež by nesmeli zverejňovať doslovné citáty, pokiaľ by si neoverili ich pravdivosť, a to ani v prípade, ak by dali v texte priestor kritizovanej strane. Zákon ešte môže vetovať prezidentka Zuzana Čaputová, ak tak neurobí, mal by začať platiť v auguste. Informoval o tom Denník N.

Vetrák dostal zmenu do spoločnej správy k návrhu zákona pred dvomi týždňami počas rokovania Ústavnoprávneho výboru NR SR. Poslanci tak za zmenu nehlasovali samostatne, ale spolu s ostatnými úpravami. Za zmenu zahlasovalo celkovo 118 poslancov zo 130 prítomných. Ako ale uviedol Denník N, Vetrák spolu s poslankyňou Zuzanou Šebovou (Sme rodina) tento návrh predkladal už skôr ako poslanecký návrh, a na májovej schôdzi s 58 hlasmi neprešiel.