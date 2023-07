Verstappen triumfoval na Veľkej cene Belgicka ôsmykrát za sebou, priblížil sa k historickému rekordu

Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen si na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka predĺžil víťaznú sériu na osem pretekov a už len jeden triumf ho delí od vyrovnania rekordu Nemca Sebastiana Vettela z roku 2013. Tím Red Bull ovládol aj 12. podujatie od začiatku tejto sezóny, čím prekonal historický rekord McLarenu z roku 1988.

Vyrovnal rekord Alonsa

Verstappen dosiahol celkovo desiate víťazstvo v ročníku a 45. v kariére, štartoval pritom až zo 6. miesta. Zvíťazil už z deviatej rôznej pozície na štarte pretekov, čím vyrovnal rekord Španiela Fernanda Alonsa.

„Keď som sa dostal do vedenia, jazdu som si užíval. Boli to opäť skvelé preteky. Stačilo prežiť prvú zákrutu, v ktorej to bolo tesné. Vyhol som sa problémom a potom som už len predbiehal súperov,“ zhodnotil 25-ročný Holanďan preteky na okruhu Spa-Francorchamps.

Leclerc na treťom mieste

Verstappenov tímový kolega Serio Pérez sa po štarte z druhého miesta dostal do vedenia, no neskôr ho predbehol líder šampionátu a Mexičan skončil druhý. Na lídra šampionátu z Holandska stráca z druhej priečky v Pohári jazdcov už 125 bodov.

„Vedel som, že je veľmi dôležité dostať sa v prvom kole na čelo. Celkovo bola prvá polovica sezóny náročná a intenzívna, prestávka mi padne vhod. Po nej sa vrátim silný,“ vyhlásil 33-ročný Pérez. Stupne pre víťazov doplnil tretí Charles Leclerc zo Scuderie Ferrari, ktorý zaznamenal tretie pódium v sezóne.

„Z mojej strany to boli dobré preteky. Pri pohľade na Red Bull však stále máme na čom pracovať. Nepochybne sme nemohli dosiahnuť viac,“ skonštatoval Monačan po záverečných pretekoch pred letnou prestávkou. Seriál bude pokračovať v posledný augustový víkend Veľkou cenou Holandska v Zandvoorte.