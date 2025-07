Verstappen je otvorený odchodu z Red Bullu. Do akého tímu má zrejme namierené? - FOTO

Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen je podľa televízie Sky otvorený odchodu z Red Bullu do Mercedesu. A malo by sa tak stať už v nasledujúcej sezóne v roku 2026. Rozhovory sa zintenzívnili pred víkendovou Veľkou cenou Veľkej Británie.

Špekulácie o Verstappenovej budúcnosti sa vystupňovali počas pretekov v Rakúsku minulý víkend, keď George Russell povedal, že nedostal novú zmluvu s Mercedesom po roku 2025 preto, že tím s Verstappenom „pokračuje v rozhovoroch“.

Šéf tímu Toto Wolff potvrdil, že prebiehajú „rozhovory za zatvorenými dverami“. Holanďan sa údajne chce uvoľniť zo svojej súčasnej zmluvy, ktorá platí do roku 2028.

Astronomická cena

Verstappen má však v zmluve klauzulu, ktorá mu umožní odísť z Red Bullu po tomto ročníku v prípade, že sa na začiatku letnej prestávky F1, ktorá nasleduje po Veľkej cene Maďarska 3. augusta, neumiestni v prvej štvorke poradia hodnotenia jazdcov.

Aktuálne je tretí v poradí, deväť bodov pred Russellom a 36 bodov pred Charlesom Leclercom z Ferrari, pričom do letnej prestávky zostávajú tri preteky.

Web zároveň podotkol, že na vykúpenie Verstappena z jeho súčasnej zmluvy by bola potrebná obrovská suma peňazí – viac ako 100 miliónov libier, čo je v prepočte približne viac ako 115 536 000 eur.

Problémy a spory

Russell aj jeho tímový kolega Kimi Antonelli nemajú na budúci rok zmluvy s Mercedesom, ale predpokladá sa, že v prípade Verstappenovho prestupu by mal uvoľniť miesto práve Brit. Ak by sa tak stalo, zakotvil by zrejme v Red Bulle či Aston Martine.

Verstappen podpísal v roku 2022 zmluvu s „býkmi“ do roku 2028, ale neustále opakuje, že nechce pretekať v F1 do svojich 30 rokov. Zameriava sa na iné kategórie motoristického športu a podujatia vrátane 24 hodín Le Mans.

Dvadsaťsedemročný jazdec získal v roku 2024 štvrtý titul jazdca po sebe, ale o jeho budúcnosti v Red Bulle sa špekulovalo v súvislosti s viacerými problémami v tíme mimo trate vrátane sporov medzi jeho otcom Josom a šéfom tímu Christianom Hornerom.

Zmeny vo Formule 1

„Môže sa Max skutočne vyviazať zo zmluvy? Niečo sa deje,“ myslí si expert Martin Brundle.

„Nevieme, aké sú hranice, pokiaľ ide o jeho schopnosť vymaniť sa zo zmluvy s Red Bullom, ale ak by ste boli Max Verstappen, pozreli by ste sa na budúci rok na výkony najlepších tímov a potom by ste si vybrali, kam chcete ísť v budúcnosti,“ doplnil ho kolega Karun Chandhok. Mal na mysli zmeny v roku 2026 pokiaľ ide o podvozok a pohonnú jednotku.

Ďalší zdroj The Race však píše, že „akýkoľvek prestup do iného tímu F1 nie je pravdepodobný skôr než v roku 2027 a všetky prebiehajúce diskusie sa týkajú práve tohto obdobia“.