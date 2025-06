Schyľuje sa k veľkému prestupu v F1? Verstappen môže po sezóne opustiť Red Bull - FOTO

Britský jazdec vo Formule 1 George Russell ešte stále nepodpísal nový kontrakt s Mercedesom.

Do konca sezóny je ešte veľa času, ale keďže hlavný výkonný riaditeľ tímu Toto Wolff odkazoval, že by malo ísť skôr o formalitu, začalo sa skúmať, či sa v Mercedese predsa len niečo nedeje.

Russell naznačil, že jeho tím rozbehol rokovania s Maxom Verstappenom, píše špecializovaný web f1online.sk.

„Prioritou sú výkony. Ja zatiaľ podávam rovnaké výkony ako v predchádzajúcich rokoch a mám pocit, že nemám dôvod si robiť starosti. Samozrejme, keby sme už pero položili na papier, pomohlo by to,“ začal Russell.

„Mercedes sa chce vrátiť na čelo. Ak sa tam dostanete, musíte mať najlepších jazdcov, inžinierov, mechanikov, a presne o to Mercedesu ide. Je preto normálne, že prebiehajú rokovania s ľuďmi ako Verstappen. Čoho by som sa však mal ja strachovať pri mojich súčasných výkonoch? V každom tíme F1 sú dve sedačky,” povedal Brit.

Pilot Mercedes F1 George Russell. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Nemajú sa v láske

V súvislosti s Russellom sa v minulých týždňoch spomínal aj záujem Aston Martinu. Ak má viac potenciálnych ponúk, o svoje zotrvanie vo Formule 1 sa skutočne nemusí báť.

Navyše naznačuje, že zdržanie pri rokovaniach s Mercedesom by mohlo súvisieť aj s tým, či Wolff považuje za vhodné posadiť do jedného tímu jeho a Verstappena – dvojicu, ktorá sa nemá príliš v láske.

„Toto dal jasne najavo, že podľa neho podávam v tejto sezóne rovnako dobré výkony ako hocikto iný. Myslím si, že je tu len jeden pilot, o ktorého výkonoch by ste mohli polemizovať — to sú jeho slová, nie moje —, takže ja sa svojej budúcnosti nebojím. V každom tíme sú však dve sedačky a asi si potrebuje premyslieť, ktorí dvaja jazdci budú sedieť v tých dvoch kokpitoch. Asi preto to zdržanie,” uviedol ďalej.

Nejasná odpoveď

„Nič by ma neurobilo šťastnejším, ako vyhrať s Mercedesom, pretože oni mi dali túto príležitosť a s každým členom tímu som si vybudoval skvelý vzťah. V tejto chvíli sa však môžem koncentrovať len na to, aby som jazdil rýchlo. Ak ste rýchli, nemusíte sa ničoho obávať. Ak nie ste rýchli, vtedy ľudia o vás začnú špekulovať,“ doplnil Russell.

Novinári sa na tieto medializované informácie opýtali aj samotného holandského pretekára Verstappena. Ako je jeho zvykom, odpovedal tajomne.

„Budem jazdiť za Red Bull v nasledujúcej sezóne? Toto je vec, o ktorej teraz nepremýšľam. Radšej chcem na trati odovzdať svoje maximum a potom uvidíme,“ prezradil štvornásobný majster sveta.

Druhým jazdcom Mercedesu je 18-ročný Talian Kimi Antonelli. Tomu v celkovom hodnotení patrí aktuálne siedma priečka, zatiaľ čo Russell je štvrtý so stratou 19 bodov práve na Holanďana.

Čo sa týka Pohára konštruktérov, suverénne vedie McLaren. Mercedes je druhý o 16 bodov pred Ferrari. Red Bullu patrí štvrtá pozícia.