Norris ovládol Veľkú cenu Rakúska, Verstappen havaroval po kolízii s Antonellim

Brit Lando Norris si pred domácou Veľkou cenou Veľkej Británie pripravil emotívny návrat, keď odolal tlaku austrálskeho tímového kolegu Oscara Piastriho a triumfoval na Veľkej cene Rakúska v motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1.

Pre 25-ročného britského pilota to bolo prvé víťazstvo na domácej trati Red Bullu, čím pred podujatím v Silverstone znížil Piastriho náskok v hodnotení šampionátu na 15 bodov.

„Bol to perfektný výsledok pre tím – double je presne to, čo chceme a opäť sa nám to podarilo,“ povedal Norris, ktorý sa zároveň postaral o reparát po kolízii s Piastrim v Kanade.

Tentoraz ich súboj prebehol bez incidentov a bol ozdobou pretekov po tom, čo Holanďan Max Verstappen vypadol už v prvom kole po kolízii s nováčikom Mercedesu Kimim Antonellim.

„Mali sme skvelý súboj, bola to zábava aj stres. Dobre Oscar! Dúfam, že to bolo pekné aj pre divákov,“ dodal Norris.

McLaren si upevnil vedenie v Pohári konštruktérov so 417 bodmi, má ich o 207 viac ako druhé Ferrari. Charles Leclerc skončil tretí, Lewis Hamilton štvrtý, čo je pre oboch najlepší výsledok v sezóne.

Piastri priznal, že urobil maximum, aby Norrisa predbehol: „Išiel som na limit, ale boli to dobré preteky. O to ide – súťažiť medzi sebou a bojovať o víťazstvá.“

Verstappen je po nevydarených pretekoch už 61 bodov za Piastrim v celkovom poradí.

„Nemali sme tu dobré tempo a musíme zistiť, ako sa zlepšiť na budúci víkend. Nie je to ideálny výsledok,“ priznal Holanďan, ktorý prvýkrát po 32 pretekoch nebodoval.

Verstappen prijal Antonelliho ospravedlnenie s nadhľadom, mladý Talian dostal trest troch miest na štarte v Silverstone.

Výborný výsledok dosiahol aj Novozélanďan Liam Lawson, ktorý skončil šiesty v tíme RB: „Bola to pre mňa ťažká doba, ale tvrdo sme pracovali a dnes sa to vyplatilo, mám veľkú radosť.“