Väčšina obyvateľov Slovenska by súhlasila s výstavbou veterných parkov v blízkosti ich bydliska

Až 61 % obyvateľov Slovenska by súhlasilo s výstavbou veterných parkov v blízkosti ich bydliska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre NIKA na Úrade podpredsedu vlády SR vypracovala agentúra IPSOS. Za najväčšie benefity budovania veterných parkov občania považujú to, že elektrina vyrobená z veterných turbín neprodukuje žiadne emisie a pomáha tak bojovať proti zmene klímy ale aj za energetickú sebestačnosť.

„Nehovoríme do vetra – my ho chceme využiť. Preto aj plán obnovy ráta vo svojej novej zelenej kapitole REPowerEU s vytvorením pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. Teší ma, že téma ľudí zaujíma, až 57 % obyvateľov uvádza, že by sa o veternej energii chcelo dozvedieť viac. To je výborný štart pre opatrenia, ktoré nás v rámci plánu obnovy čakajú,“ uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

Pre pilotné oblasti pre rozvoj veternej energie ráta plán obnovy s potenciálnym celkovým inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Vytvorenie týchto oblastí sa má uskutočniť do konca roka 2025. Zelená kapitola REPowerEU obsahuje rôzne reformy a investície v celkovej hodnote 403 miliónov eur, ktoré musia byť zrealizované do roku 2026.

Reprezentatívny prieskum agentúry IPSOS sa realizoval na vzorke 1 020 respondentov v čase od 9. do 26. februára.