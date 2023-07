V európskom výbore pre energetiku schválili reformu trhu s elektrinou, proti bol slovenský europoslanec

Európsky parlament vo svojom výbore pre energetiku a priemysel schválil tento týždeň reformu trhu s elektrinou. Tá by mala zabrániť opakovaniu veľkých skokov cien energií a poskytnúť stabilnejšie trhové prostredie výrobcom a väčšiu ochranu aj zraniteľným domácnostiam. Jeden slovenský europoslanec reformu nepodporil.

Ochrana pre výrobcov, ale aj pre domácnosti

Europoslancami schválená reforma, ktorú prerokúvajú aj ministri členských krajín EÚ v Rade, ustanovuje nové pravidlá využívania takzvaných obojsmerných kontraktov o rozdiele, ktoré by výrobcom mali zabezpečiť istú úroveň príjmov nezávisle od cenových výkyvov na trhu a v prípade vysokých trhových cien by sa nadmerné výnosy mali prerozdeliť medzi koncových využívateľov. Istú ochranu by tak mali dostať aj domácnosti.

Podstatou reformy je, že z výnosov týchto kontraktov by sa malo investovať najmä do rozvoja obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie. V jej prípade sa to ale podľa verzie schválenej v europarlamente týka iba nových jadrových zdrojov. Slovenský europoslanec Robert Hajšel (frakcia SD, kandidoval za Smer-SD) reformu trhu s elektrinou pri hlasovaní ako jediný poslanec zo Slovenska nepodporil a zdôraznil, že v tejto podobe nie je pre Slovensko výhodná.

Predĺženie životnosti jadrových elektrární

„Táto reforma totiž neobsahuje ustanovenia umožňujúce investíciami financovať upgrade už existujúcich jadrových elektrární, čo by dokázalo predĺžiť ich životnosť aj o 20 rokov,“ zdôvodnil svoje kroky Hajšel.

Možnosť investovať aj do existujúcich jadrových rektorov je podľa neho pre Slovensko veľmi dôležitá, keďže zatiaľ nepadli potrebné rozhodnutia, či sa na Slovensku bude investovať skôr do výstavby nových jadrových reaktorov, alebo do predlžovania životnosti starších reaktorov v Jaslovských Bohuniciach.

„Slovensko si jednoducho ešte dlho nedokáže potrebné množstvo elektriny vyrobiť iba z obnoviteľných zdrojov. Bez jadra, ktoré sa dnes podieľa na výrobe elektriny viac ako 70 percentami si nemožno vyrovnávanie energetickej sústavy a ani ďalšiu dekarbonizáciu slovenskej ekonomiky ani predstaviť,“ zdôraznil Hajšel.

Podľa neho má ale všetky tromfy v rukách slovenská vláda, aby na rokovaniach Rady ministrov, ktoré budú v tejto veci pokračovať na jeseň, konečnú podobu reformy prispôsobila pre potreby našej krajiny.