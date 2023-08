Tretiemu mochovskému bloku vďačíme za rast HDP, podľa analytika by sme nemali opakovať chybu Nemecka a vypínať atómovky

Len vďaka výrobe elektriny v atómových elektrárňach má Slovensko v tomto roku rast hrubého domáceho produktu (HDP). Myslí si to analytik zo združenia Dáta bez pátosu Ivan Bošňák.

„Výroba elektriny na Slovensku je dnes mimoriadne čistá, a elektrinu vyvážame, čo je HDP. Bez tretieho reaktora v Mochovciach by sme boli de-facto v recesii. Štyristo megawattov po „len“ 100 eur je denne jeden milión eur,“ uviedol na sociálnej sieti Bošňák.

Neopakovať chybu Nemecka

Slovensko by preto podľa analytika nemalo v budúcnosti opakovať chybu, ako urobilo napríklad Nemecko, a uvažovať o zastavení rozvoja svojej jadrovej energetiky.

„Tieto otázky sa treba pýtať aj na Slovensku, a každého, kto chce ovplyvňovať našu budúcnosť. Zvlášť sa to treba pýtať tých s podobnou agendou, akú má pán Robert Habeck (nemecký minister hospodárstva – pozn. red.). Lebo lekárov máme na Slovensku málo a IT-čkárov tiež, ale nukleárna energetika je naša kľúčová kompetencia,“ podotkol Bošňák.

Príchod „zelenej“ lobby

Analytik pripomína, že Nemecko bolo pred pár rokmi čistým vývozcom elektriny. Všetko sa však zmenilo po príchode „zelenej“ lobby.

„Domáce podniky náročné na spotrebu elektriny išli na plné pecky a vyrábali aj chemické, aj oceliarske, aj farma produkty. HDP rástol a Nemecko bolo motor Európy. Potom prišla zelená lobby a ako súčasť vlády presadila síce ľúbivé, ale v kritickom čase, kedy je málo vody, noc a počasie bez vetra, zlyhávajúce riešenia,“ dodal Bošňák.

Podľa neho bolo v poriadku, že Nemecko investovalo do zelených, šetrných zdrojov elektriny stovky miliárd eur. Síce drahé riešenia, ale zelené a šetrné. Problémom však bolo podľa Bošňáka, že Nemci potrebujú veľmi veľa elektriny. „A niekomu nevyšla trojčlenka,“ zhodnotil Bošňák.

Teraz elektrinu dovážajú

Nemecko postupne vyplo 20 gigawatthodín výkonu jedných z najmodernejších atómových elektrární po celej krajine. Posledné štyri gigawatty atómu vypli tento rok v apríli. Mysleli si, že to dočasne nahradia plynom z Ruska. V súčasnosti podľa slovenského analytika dovážajú z Francúzska presne tie isté atómové elektróny, aby im išla večer televízia a v noci klíma. „Dokonca presne štyri gigawatty,“ doplnil Bošňák.

Nemecko musí mať v súčasnosti okrem vybudovaných zelených zdrojov v zálohe 38 gigawattov výkonu vo vyše dvadsiatich uhoľných elektrárňach a 45 gigawattov výkonu v tridsiatich plynových elektrárňach.

„Opakovane ako mantru tvrdia, že tie uhoľné elektrárne vypnú. Nebude sa dať. Uhlie „išlo” v stredu v noci 19 gigawattov a plyn 11 gigawattov. Takto to zariadili zelení utopisti, lebo nerozumejú trojčlenke,“ zdôraznil Bošňák.

Nižšia produkcia

Ak by sme mali podľa neho porovnať jablká s jablkami a Nemecko by dnes malo byť tým výkonným vývozcom elektriny, tak by museli zapnúť aj zostávajúcu zálohu 18 gigawatt uhlia. „Spolu 37 gigawattov z uhlia. Ako v 1992 v NDR,“ dodal Bošňák.

Nemecko v súčasnosti argumentuje, že celkovo produkuje menej „bordelu“ z uhlia. „Veď áno: keď produkuje celkovo menej elektriny!“ upozornil Bošňák s tým, že Habeck v kresle ministra hospodárstva teraz prekvapený hovorí, že Nemecko čaká drsných päť rokov, priemysel odchádza mimo krajinu a bude im treba doma dotovať elektrinu.

Dotovanie dovozu atómovej elektriny

„Takže nie dotovať výrobu spoľahlivej elektriny v nemeckej atómke, aby jej bolo dostatok, ale dotovať dovoz atómovej elektriny z Francúzska, Beneluxu a z Čiech,“ uviedol Bošňák.

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck podľa neho priviedol tupým presadzovaním nefunkčného riešenia zásadného problému Nemecko do recesie.

„Koalícia ho potrebuje a tak je zelený demagóg kapitánom priemyslu. A všetci sa boja povedať, že kráľ je nahý. Len E.ON a RWE musia držať v pohotovosti 50 elektrární, ktoré dnes v noci produkovali 25-tisíc ton (25 vlakov) emisií oxidu uhličitého za hodinu. Už je to tak pre sucho a teplo týždeň a bude to tak do víkendu, potom sa možno rozfúka,“ doplnil Bošňák.

„Zeleným“ nevyšla trojčlenka

„Zeleným“ v Nemecku podľa slovenského analytika jednoducho nevyšla trojčlenka. Primiešali do rovnice so slnkom, vodou a vetrom zákaz pre nemecký atóm.

„Francúzsky, český, belgický a švajčiarsky atóm sú OK. Agenda splnená! V zjednotenej Európe! V 21. storočí! Nemecká pýcha a pád,“ uzavrel Bošňák.