Taraba sa neodvažuje odhadnúť cenu za generálku Gabčíkova, spolieha sa na tender

Minister životného prostredia Tomáš Taraba je sám zvedavý, akú cenu za generálnu opravu Vodnej elektrárne Gabčíkovo vygeneruje medzinárodný tender.

V súčasnosti sa hovorí, že modernizácia a inovácia našej najväčšej vodnej elektrárne by mohla stáť až okolo 300 miliónov eur, pričom pred siedmimi rokmi prišli ešte ponuky do následne zrušeného medzinárodného tendra za zhruba 80 miliónov eur.

Medzinárodný tender

„My dnes nevieme reálne odhadnúť, kto to vie vyrobiť a za akú cenu, tak preto sme spustili medzinárodný tender. Do troch mesiacov čakáme na ponuky a získame spätnú odozvu, že kde sa nachádzame cenovo a následne to budeme vyhodnocovať. Po obdržaní ponúk predstúpim pred verejnosť, a poviem kde sa nachádzame,“ povedal minister Taraba.

Minister Taraba riešil problematiku celého Vodného diela Gabčíkovo aj na návšteve Maďarska. Priznal, že sa s maďarskou stranou dohodli na otvorení historickej otázky Vodného diela Gabčíkovo- Nagymaros.

Súčasný stav nevyhovuje ani jednej ani druhej strane

„Dnešný stav je taký, že oficiálne my vlastníme polovicu Nagymaroszu, ktorý oni nedostavali a oni vlastnia polovicu Gabčíkova, na ktorý neprispeli. Preto som veľmi rád, že sme sa s maďarskou stranou dohodli, že otvoríme rokovania a uvidíme, že či sa dohodneme na nejakom oficiálnom vypovedaní tej starej zmluvy a nastavíme nové vzťahy. Maďari nám oficiálne oznámili, že oni to nedostavajú, pre nich to je politicky senzitívna vec. Pre nás je Gabčíkovo určitým symbolom štátnosti, a preto sa bavíme o viacerých spoločných projektoch. Uvidíme či tam nastane nejaký prienik, ale súčasný stav nevyhovuje ani jednej ani druhej strane,“ konštatoval Taraba.