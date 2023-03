Slovenským exportným podnikom bije na poplach, vyzývajú vládu na prijatie opatrení proti energokríze

Vláda by mala prijať také opatrenia, aby sa minimalizovali negatívne dopady energetickej krízy na slovenské firmy. V tlačovej správu ju na to vyzýva Rada slovenských exportérov. Existuje totiž podľa nej obava, že ak sa situácia nezlepší, môže to viesť k existenčnému ohrozeniu stoviek slovenských exportných podnikov.

Rada zdôrazňuje, že je dôležité, aby aj slovenské spoločnosti mali možnosť vyrábať a inovovať produkty pre celkovú energetickú infraštruktúru.

„Už sme boli svedkami úplného obmedzenia výroby v OFZ či Slovalco, avšak dnes nám stále bije na poplach množstvo malých a stredných podnikov, ktoré sa obávajú o svoju budúcnosť a podnikanie. Preto, vyzývame vládu na urýchlené prijatie nevyhnutných opatrení minimálne na celý rok 2023, tak ako to bolo urobené v prípade verejnej správy,“ odkazujú kompetentným exportéri.