Slovenský energetický nekonečný príbeh pokračuje, pred deviatimi rokmi ho započal Fico

Slovenský energetický nekonečný príbeh pokračuje. S generálnou opravou Vodnej elektrárne Gabčíkovo sa nepodarilo začať ani v tomto roku. Nie je isté, či sa podarí do konca tohto roka aspoň vyhlásiť medzinárodný tender, ako to sľubovalo vedenie Vodohospodárskej výstavby dosadené bývalou vládou.

Pred necelými deviatimi rokmi pritom vtedajší premiér Robert Fico volal po akútnej generálke gabčíkovskej elektrárne, ktorú údajne vtedajší prevádzkovateľ Slovenské elektrárne nechcel vykonať. Medzinárodný tender sa nanovo stále vyhlasoval s príchodom nových manažérov do štátneho podniku, po nástupe novej vládnej garnitúry.

Pracujú na novom zadaní projektu

Ako uviedol pre agentúru SITA štátny podnik Vodohospodárska výstavba, aktuálne poverený projektový tím od zrušenia tendra v roku 2021 pracuje na novom zadaní projektu. Kedy by teda mohol byť vyhlásený medzinárodný tender na generálnu opravu Vodnej elektrárne Gabčíkovo štátny podnik nekonkretizoval. Neodpovedal ani na otázku, kedy by sa so samotnou generálkou mohlo konečne začať.