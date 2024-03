Pavel Banák z Banchem: Počas pandémie sme zvládli zo dňa na deň trojnásobné zvýšenie výroby

Rozhovor s Pavlom Banákom, zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Banchem s.r.o., ktorá je 100 percentným slovenským výrobcom a distribútorom čistiacich, dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov pre prakticky všetky oblasti hygieny a čistenia.

Spoločnosť Banchem pôsobí na trhu už 34 rokov a jej produkty využívajú tisíce spokojných, predovšetkým firemných klientov. Ako jediný slovenský výrobca dezinfekčných výrobkov dokázal pokryť nároky Slovákov na tieto žiadané produkty počas pandémie a pomohol nám zvládnuť toto náročné obdobie. Banchem je 100 percentne slovenská firma, ktorá sa radí medzi 0,09 percent najkvalitnejších spoločností, ktoré získali prestížny certifikát AAA Platinum Excellence. Čo všetko je za týmto úspechom, aké vlastnosti má mať kvalitný výrobok a ako dlho vzniká? Na čo by mala prihliadať každá spoločnosť? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prezradil v rozhovore zakladateľ a spolumajiteľ Banchem Ing. Pavel Banák.

Čo viedlo k myšlienke založenia firmy Banchem, kedy a prečo vznikla?

S podnikaním som chcel začať hneď, ako došlo k zmene v roku 1989. Rozhodol som sa pre túto alternatívu kvôli tomu, že tesne po revolúcii som vycestoval do Rakúska a videl som tam v drogérii veľmi pekné produkty. Voňavé, dobre zabalené a celkovo zaujímavé. U nás vtedy na trhu takéto výrobky neboli. Povedal som si, že keď sa to dá robiť v Rakúsku, Nemecku a inde, tak prečo by sme to neskúsili my. To bol pre mňa základný motív, ktorý viedol k tomu, aby sme sa pustili do oblasti spotrebnej chémie.

Čo považujete za najväčší úspech vašej spoločnosti a s akými najväčšími výzvami ste sa stretli počas jej fungovania?

Spoločnosť Banchem funguje už pomerne dlho, a to 34 rokov, takže tých vecí, ktoré sme dosiahli počas tohto obdobia bolo viacej. Hneď na začiatku fungovania firmy sa nám podarilo vyrobiť inovovaný saponát na umývanie riadu v peknom priesvitnom obale. Dopyt po tomto produkte bol vtedy enormný. V priebehu mesiaca sme boli schopní predať 50 000 až 80 000 kusov.

Potom ďalším míľnikom bolo, keď sme začali spolupracovať s upratovacou spoločnosťou Piepenbrock. Išlo o veľký nemecký upratovací servis a prostredníctvom tejto spolupráce sme dokázali riešiť ich potreby špeciálnymi profesionálnymi čistiacimi prostriedkami až do štyroch štátov. To znamená, že sme veľa exportovali okrem Slovenska aj do Čiech, Poľska a Maďarska.

Tretie, na čo som hrdý, je to, ako sa nám podarilo reagovať na vypuknutie covidovej pandémie. Na jej začiatku totiž vznikol zrazu stav, že na trhu prakticky neboli žiadne dezinfekčné prípravky. My sme boli pripravení, pretože sme mali už v ponuke portfólio dezinfekčných prostriedkov. Išlo o veľmi náročné a komplikované obdobie. V tej prvej fáze sme, teda aspoň dúfam, čiastočne prispeli k tomu, že sme tieto potreby obyvateľstva dokázali pokryť. Vtedy sme zvládli trojnásobné navýšenie výroby prakticky zo dňa na deň. Na Slovensku sme boli totiž jediným výrobcom dezinfekčných výrobkov a ostatné krajiny spomínané produkty sťahovali z trhu pre vlastnú potrebu, takže to vákuum sa ešte viac prehĺbilo. Pre mnohých sme boli jediná alternatíva. Tento náročný stav trval aspoň 4 mesiace a potom sa situácia zmenila.

Aké produkty máte vo svojom portfóliu a pre koho sú najmä určené?

Sortiment sa vyvíjal postupne podľa typu zákazníkov. Máme bežné základné čističe, ktoré sú vhodné najmä pre bežné domácnosti. Tento sortiment zahŕňa celý rad produktov, ako sú prostriedky na umývanie riadu, okien, podlahy, aviváže, pracie prostriedky, výrobky na umývanie nábytku. Potom máme špeciálny sortiment pre čistiace služby, ktoré sú reprezentované radou Pantra profesional a radou AKTIVIT. Rada Pantra profesional je určená skôr na upratovanie bežných priestorov, či už sú to obchodné centrá, kancelárie a podobne. S radou AKTIVIT sa dá pracovať aj vo výrobných priestoroch. Tretím segmentom sú spomínané dezinfekcie, kde máme k dispozícii v podstate kompletný sortiment. Používajú ho najmä zdravotnícke zariadenia, priemyselné podniky, upratovacie a čistiace služby, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov, no i bežní spotrebitelia. Produktov dokopy je okolo 150.

Pavel Banák. Foto: Banchem

Aké vlastnosti musí mať podľa vás kvalitný čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok a aké vlastnosti najčastejšie očakávajú od produktu vaši zákazníci?

To závisí od toho, kto ten prostriedok potrebuje a na čo. V prípade bežných produktov, ktoré sa používajú do kancelárií a domácností, je dôležité to, aby mali približne takú kvalitu ako prémiové značky. Rozhoduje pekný obal, funkčnosť a tiež vôňa. Najmä to posledné je dôležitým aspektom. V prípade špecializovanejších odborov sa kladie dôraz na samotnú čistiacu schopnosť prostriedku a ekonomiku celého procesu. To znamená, že čistiace služby vyhľadávajú koncentrovanejšie produkty s menším dávkovaním. V profesionálnych prostriedkoch sú aj rôzne aditíva, ktoré rôznym spôsobom vylepšujú ten konkrétny účinok.

Vaše výrobky získali mnohé ocenenia. Aké konkrétne a na aký produkt ste najviac hrdý?

Naše produkty a naša spoločnosť získala viacero ocenení. Spomeniem napríklad SOMO WC gélový čistič Banchem sa stal víťazom v súťaži Voľba spotrebiteľov 2017 v kategórii WC čističov. Firma BANCHEM získala certifikát AAA Platinum Excellence. Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitné výrobky alebo služby. Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Hodnotenie AAA, ktoré sme získali, môže získať len 0,09 percent najkvalitnejších spoločností. V roku 2018 sme dostali tiež za výsledky známku Spoľahlivého výrobného podniku a Spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní, taktiež ocenenie Bonitný podnik za obdobie roku 2018 a 2021.

Čo sa týka produktu, na ktorý som najviac hrdý, to ťažko povedať. V prípade výrobkov, ktoré používajú bežní spotrebitelia, tak sú to naše aviváže. Máme ich štyri druhy a vyvíjali sme ich viac ako rok. Skúšali sme asi 80 vôní a zapojili sme do toho približne 120 ľudí. Každý vývoj produktu totiž predchádza prieskum. Výsledok je podľa mňa veľmi dobrý. Potom som tiež hrdý, že sme boli vôbec schopní zostaviť celý dezinfekčný program v nemocniciach, pretože nejde o jednoduchú vec.

Ďalším výrobkom, ktorý sa nám podaril je Pantra turbo automat. Vyvíjali sme ho ešte v roku 1998. Najskôr pre potreby Volkswagenu, ktorý potreboval riešiť veľké množstvo znečistenia farbami, vazelínou a podobne medzi lakovňou a ostatnými priestormi. V priebehu polroka sme výrobok štyrikrát vrátili naspäť do vývoja a nakoniec vznikol produkt, ktorý na jednej strane nebol zaťažujúci pre obsluhu a na druhej strane bol veľmi účinný na tento typ znečistenia. Pantra turbo automat sa potom postupne rozšíril aj medzi iných odberateľov, najmä do strojárskej výroby. Istý čas ho používali všetky automobilky.

Foto: Banchem

Aký je zásadný rozdiel medzi čistením a dezinfekciou domácností a naopak profesionálnou dezinfekciou či čistením v spoločnostiach?

Pokiaľ čistíme domácnosti, tak sa sústreďujeme na lokálny priestor alebo predmet. Tam nás zaujíma, aby bolo všetko hneď dobre očistené. Nesledujeme príliš, či to robíme s koncentrovaným výrobkom alebo s riedeným. Od produktu vyžadujeme, aby splnil účel, čistené miesto bolo pekné, voňavé a dôkladne čisté. To isté sa očakáva i pri profesionálnom čistení. Pribúdajú k tomu však ešte dve veci. Jedna vec je samotná cena prípravku na čistenie, ktorá sa dá nejakým spôsobom optimalizovať. Produkty vychádzajú lacnejšie a sú ekologickejšie, pretože sú koncentrovanejšie a vydržia tak dlhší čas. Šetrí sa tak na použitom obale a etikete. Účinnosť prostriedkov sa dá vylepšiť prídavkom špeciálnych aditív.

Druhou vecou je, že profesionálne čistenie pracuje s väčšími plochami, preto musí byť prostriedok v súlade s používanou technológiou (stroje na čistenie a podobne), ktorá by mala byť aj desaťkrát výkonnejšia, ako keď umývame domácnosť. Čiže profesionálne upratovanie musí dosiahnuť podobný účinok ako v domácnosti, ale musí to byť ďaleko efektívnejšie a produktívnejšie. Rovnaká plocha musí byť vyčistená za kratší čas.

V čom je vaša firma výnimočná oproti konkurencii?

V rámci Slovenska vieme osloviť široké spektrum zákazníkov. Keďže máme vlastný vývoj a výrobu, postupom času sme pre klientov vyvíjali kvalitné produkty na mieru, ktoré dokážu pokryť široké spektrum požiadaviek spotrebiteľov. Druhou vecou je, že väčšina domácich výrobcov pracuje z jedného miesta s celým trhom. My sme v rámci Slovenska vytvorili 3 autonómne strediská. Jedno je priamo vo výrobe vo Veľkom Mederi, druhé v Banskej Bystrici a tretie v Prešove. Tieto strediská sú v podstate menšie obchodné firmy. To znamená, že sa snažíme byť klientom čo najbližšie, aby sa dostali do kontaktu s našimi produktmi a mohli si ich vyskúšať. Takisto to umožňuje lepší servis a komunikáciu.

Aké je vaše osobné motto?

Nejde ani tak o motto ako o postoj. Podľa mňa sme sa nenarodili nadarmo a nie sme tu na to, aby sme tu len boli. Každý z nás má nejakú úlohu alebo schopnosti, čiže nemal by len existovať, ale tiež prispievať k tomu, aby bol svet lepší a mohol lepšie fungovať. Takže mojim mottom je, aby som vytváral hodnoty pre druhých a tým, aby som hlavne zlepšoval ich život. A je to jedno, či ide o klienta, zamestnanca či celkovo o spoločnosť. Myslím si, že najmä podnikatelia by mali na toto prihliadať a snažiť sa priniesť nejaký osoh tomu spotrebiteľovi a tiež štátu. Podľa mňa nie je úplne podstatné, aby sme maximalizovali osobný zisk a viac ma uspokojuje, pokiaľ prinesieme slušnú pridanú hodnotu a osoh ostatným. Samozrejme protihodnota v podobe zisku nám umožňuje zase rozvíjať sa ďalej. Čiže vytvárať hodnoty a osoh pre seba a pre okolie.

Foto: Banchem

Aké má vaša spoločnosť ciele a vízie do budúcna a ako plánujete naďalej inovovať v tomto odvetí?

V dnešnej dobe nie je jednoduché odpovedať na túto otázku. Nevieme, čo bude ďalej. Napríklad po skončení pandémie nám v priebehu dvoch mesiacov vystrelili ceny surovín až o 80 percent hore. Doteraz sme sa z toho jeden a pol roka spamätávali, pretože tento dopad sa nedal preniesť na klienta. My sme jednoducho nemohli zvýšiť ceny tak, ako sa nám zvýšili náklady. Nemali sme na výber. Keďže nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, takým prvotným cieľom je prežiť. Tiež je potrebné mať vytvorenú rezervu, ktorá by nám umožnila nejaký čas fungovať v prípade potreby. Dúfam však, že sa situácia do dvoch rokov ustabilizuje a nepríde niečo nové v tomto nervóznom svete.

Druhým cieľom v prípade stabilnejšej situácie je, že sa chceme sústrediť na to, aby sme klienta riešili na domácom trhu komplexne. To znamená, že sme sa na domácom trhu doteraz sústreďovali na to, aby sme mu dodávali naše vlastné výrobky. No v budúcnosti by sme chceli klientovi okrem toho dodávať aj kvalitný hygienický materiál, mopy i všetky pomôcky a tým chceme docieliť, že nebude potrebovať iného dodávateľa.

Plánujeme tiež v ďaleko väčšej miere exportovať. Síce exportujeme aj teraz, asi 15 percent produkcie. Som však presvedčený o tom, že tie možnosti na predaj našich kvalitných produktov sú pomerne dobré.

Ak môžete troma slovami definovať vašu spoločnosť alebo produkty, ktoré slová či vlastnosti by to boli a prečo?

Ja som rád, keď sú klienti s nami spokojní. My sme na to mali pôvodne vytvorené heslo – Buďte si istý, BANCHEM to (č)istí. Toto platí naďalej. Potom sme toto heslo rozvinuli do troch slov, a to EMPATIA, KOMPETENCIA a TRADÍCIA. Tieto tri slová reprezentujú celý prístup. Empatia spočíva v tom, že keď niekto niečo potrebuje, snažíme sa ho pochopiť, komunikovať s ním a vcítiť sa do jeho potrieb. Kompetencia spočíva v tom, aby sme to vlastne vôbec vedeli urobiť, lebo nie je to jednoduché. Musíte mať k tomu znalosti. Tradícia vyjadruje skutočnosť, že môžete sa na to spoľahnúť.

