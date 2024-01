Obyvatelia Vladivostoku zostali bez prúdu, v rozvodniach elektriny vypukli požiare a mestom sa ozývali výbuchy (video)

Stovky obytných budov v ruskom meste Vladivostok zostali v utorok bez dodávok elektrického prúdu po tom, ako sa v meste ozvali explózie a vo dvoch rozvodniach elektriny vypukol požiar. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský kanál Astra pôsobiaci na komunikačnej platforme Telegram.

Obyvatelia Vladivostoku podľa kanálu Astra zaznamenali výbuchy a vypuknutia požiarov v dvoch rozvodniach elektriny v rovnakom čase. Na mieste požiarov zasahujú energetici a hasiči, ktorí patria ruskému ministerstvu pre mimoriadne situácie.

In #Vladivostok, after the explosions, two electric substations, on #Novozhilov and #Bukhti_Tykhii, caught fire at once, as a result of which half of the city was left without power supply.#ukraine #putinisamasskiller #putinisawarcriminal @kardinal691 pic.twitter.com/wa5ny8fLmB

— Putin’s IBS (@kardinal691) January 23, 2024