Obchodovanie s ropou bolo v uplynulom týždni napäté. Čo môžu očakávať motoristi na slovenských čerpačkách?

Slovenskí motoristi by nemali v najbližších dňoch očakávať výrazné zmeny na čerpacích staniciach.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny benzínu by sa mohli udržať pod 1 eurom a 65 centami a nafta by sa nemala dostať nad 1 euro 70 centov.

Útoky Hamasu

Obchodovanie s ropou bolo v minulom týždni podľa neho viac napäté ako inokedy. Dôvodom boli teroristické útoky Hamasu na území Izraela a následná odveta Tel Avivu.

V úvode tohto týždňa vyskočila komodita o približne štyri percentá, keď obchodníci započítali rizikovú prémiu súvisiacu s otáznikmi okolo ďalšieho vývoja konfliktu.

„V tomto kontexte to však nemohlo byť považované za dramatický nárast, ale skôr limitovaný odraz. Znamenalo to, že trhy očakávali, že boje ostanú lokálne, izolované a nebudú sa rozširovať ďalej do regiónu s nie príliš vysokým rizikom výpadku dodávok ropy na svetové trhy,“ dodal Pánis.

Faktor Irán

Konflikt v Izraeli by mohol výrazne ovplyvniť svetové ceny ropy potom, keby sa do konfliktu nejakým spôsobom zapojil Irán.

Mohlo by to totiž viesť k blokácii Hormúzskeho prielivu, kľúčovej prepravnej tepny ropy na svetové trhy ako aj prísnejšieho vymáhania iránskych sankcií Západom, čo by viedlo k zníženiu ponuky ropy s rizikom jej odrazu smerom k trojciferným úrovniam.

„Špeciálne ak by Saudská Arábia mala nízku ochotu manažovať ceny ropy cez zvyšovanie ťažby,“ doplnil Pánis.

Rijád však deklaroval, že bude na politickej úrovni spolupracovať s krajinami regiónu na prevencii ďalšej eskalácie napätia a súčasne uistil trhy, že vyvinie úsilie na stabilizáciu ropného trhu, čo znížilo riziko náhleho ponukového šoku.

Americké sankcie

Ropa na to reagovala vymazaním takmer všetkých ziskov od úvodu týždňa.

V samom závere týždňa sa však ropa prudšie odrazila v reakcii na uvalenie amerických sankcií na prepravcov ruskej suroviny, ktorí údajne porušovali mechanizmus sankcií ropného stropu na úrovni 60 dolárov za barel.

„Benchmark Brent sa snažil o priblíženie k 90- dolárovej méte, čo predstavuje vyše päťpercentný medzitýždenný nárast pričom zmes WTI sa snažila vynoriť nad 86 dolárov s približne štvorpercentným týždenným ziskom,“ konštatoval Pánis.