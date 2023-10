Na projekt využitia geotermálnej energie v Košickej kotline bola vyhlásená výzva za viac ako 56 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu za viac ako 56 miliónov eur na projekt využitia geotermálnej energie v Košickej kotline.

Prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu sú určené príjemcovi, ktorý na projekte dlhodobo pracuje, a to MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH), za účasti partnera Geoterm Košice, a.s., ktorý vlastní geotermálne vrty.

Začiatok realizácie ešte v tomto roku

MIRRI informovalo, že predpokladá, že prijímateľ, ktorý projekt pripravuje, by mal čoskoro predložiť žiadosť na posúdenie, čím by sa otvoril priestor na podpis zmluvy a začiatok realizácie ešte v aktuálnom roku.

Projekt by mal v nasledujúcich rokoch zaistiť stabilné a ekologické vykurovanie pre približne štvrtinu domácností v Košiciach, a zároveň by mal prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého. Celkové odhadované náklady na projekt sa pohybujú okolo 88 miliónov eur.

Najväčší geotermálny zdroj

Predmetný geotermálny zdroj by mohol byť najväčším na Slovensku. Celkový podiel obnoviteľných energií pri výrobe tepla pre metropolu východu by vďaka nemu mohol dosiahnuť 42 percent, čo by pomohla zaistiť spotrebu tepla pre viac než 170-tisíc odberateľov.

„Projekt pritom vytvára do budúcnosti základné predpoklady pre to, aby polovica celkovej výroby tepla pre druhé najväčšie mesto Slovenska pochádzala z geotermálnej energie. Úplným vylúčením spaľovania uhlia a znížením spotreby zemného plynu v teplárni sa môže dosiahnuť zníženie emisií CO2 až o 50 000 ton ročne,“ avizuje MIRRI.

Rezort dodáva, že podľa projektu by zvyškové teplo malo byť využité napríklad na poľnohospodárske, rekreačné i ďalšie účely v obciach popri trase teplovodu, od Ďurkova do Košíc.

Spustenie sa očakáva od roku 2026

„Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa podporí výstavba geotermálneho strediska a 15-kilometrového horúcovodného napájača. Spustenie dodávky geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach v objeme 65 GWh ročne sa očakáva od začiatku roka 2026,“ predpokladá rezort investícií a dodáva, že v roku 2030 by malo ísť o 175 GWh a o päť rokov by to potenciálne mohlo byť viac ako 300 GWh ročne.

„Projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, ktorý do Košíc prinesie ekologické teplo, rýchlo napreduje. Týmto projektom sa zaoberám už dva roky a som rád, že v auguste vláda aj komisia pri monitorovacom výbore schválili osvedčenie o významnej investícii a teraz sa výsledky našej niekoľkoročnej práce stávajú realitou. Po podpise zmluvy s prijímateľmi eurofondovej podpory je jeho realizácia čoraz bližšie,“ skonštatoval minister investícií Peter Balík.

Energetická sebestačnosť

Poznamenal, že jeho rezort pracuje na príprave projektu, ktorý by umožnil v Košickom kraji využiť geotermálnu energiu už takmer dva roky. Balík tiež doplnil, že projekt podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, k čomu sa Slovensko zaviazalo ako člen Európskej únie, a podľa ministra prispieva aj k riešeniu závislosti od dovozu fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve.

„Využívanie domácich alternatívnych zdrojov energie je okrem našej energetickej sebestačnosti veľmi dôležité aj pre odberateľov, domácnosti, ktorým garantuje stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“ zdôraznil Balík.