Londýn sa snaží o energetickú nezávislosť, rozšíri ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori

Britská vláda oznámila rozšírenie ťažby ropy a zemného plynu v Severnom mori spolu s dvomi novými projektmi zachytávania uhlíka. Ako referuje spravodajský web CNN, Spojené kráľovstvo uviedlo, že udelí stovky nových licencií na ťažbu ropy a zemného plynu v snahe „posilniť britskú energetickú nezávislosť“.

Podľa Downing Street investícia do zachytávania uhlíka by mohla podporiť až 50-tisíc pracovných miest, zatiaľ čo nové licencie na ťažbu ropy a zemného plynu by podporili priemysel, ktorý zamestnáva až 200-tisíc ľudí.

„Aj keď v roku 2050 dosiahneme ‚čistú nulu‘, štvrtina našich energetických potrieb bude pochádzať z ropy a plynu. Teraz viac ako kedykoľvek predtým je dôležité, aby sme posilnili našu energetickú bezpečnosť a využili túto nezávislosť na poskytovanie dostupnejšej a čistejšej energie do britských domácností a podnikov. Nájdu sa však aj takí, ktorí by boli radšej, keby to pochádzalo zo znepriatelených štátov ako zo zásob, ktoré máme tu doma,“ povedal britský premiér Rishi Sunak.