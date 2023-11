Ceny pohonných látok na slovenských čerpačkách by mali klesnúť, ropa zaznamenala tretí stratový týždeň za sebou

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali klesnúť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, za zlacňovaním na slovenských pumpách je pokles svetových cien ropy.

„Vzhľadom na ostatný pokles cien ropy predpokladáme, že na našich čerpacích staniciach by sme mali v najbližšom čase zaznamenať ďalšiu vlnu zlacňovania. Ceny benzínu by sa mohli ponoriť pod 1 euro a 60 centov a ceny nafty by sa mohli dotknúť tejto hladiny,“ uviedol Pánis.

Medzitýždenný pokles cien

Pokles cien benzínov a nafty očakáva aj analytik 365.bank Tomáš Boháček. „Očakávame, že benzín i nafta majú priestor pre pokles, keďže ešte plne nereflektovali prepad ropy Brent,“ dodal Boháček.