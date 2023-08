Bezkonkurenčnú cenu elektriny pre domácnosti chce vybaviť ešte minister Dovhun, má čas do konca leta

Silovú elektrinu pre domácnosti za zastropovanú cenu 61,2 eur za megawatthodinu aj v budúcom roku chce vyriešiť ešte dočasne poverený minister hospodárstva Peter Dovhun. Ten by do konca leta chcel uzavrieť so Slovenskými elektrárňami implementačnú zmluvu. Teda ešte pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami.

Elektrina za bezkonkurenčnú cenu

Zmluva by mala pre slovenské domácnosti zabezpečiť v budúcom roku silovú elektrinu za bezkonkurenčnú cenu, vďaka ktorej by sa im nemala rapídne zvyšovať koncová cena elektriny.