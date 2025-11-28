Ani kilowatthodina nazmar a 15-ročná záruka. Zoznámte sa s bezpečnou a inteligentnou fotovoltikou

Mnohí ľudia s nadšením siahli po dotáciách, no po čase zistili, že prebytky elektriny nemajú ako spotrebovať a návratnosť investície sa im výrazne predĺžila. Iní sa zase sťažujú na poruchovosť fotovoltických komponentov a objavujú sa aj prvé požiare. Pozreli sme sa, ako sa týmto problémom vyhnúť a aké kritériá by mal spĺňať spoľahlivý, bezpečný a inteligentný fotovoltický systém, ktorý vyťaží zo slnka maximum.
Fotovoltika zažíva na Slovensku zlaté časy
V roku 2021 sa do našej rozvodnej siete pripojilo iba 1 652 malých fotovoltických zdrojov, čo sú prevažne fotovoltické elektrárne na domoch. Za rok 2022 ich bolo už 7 400 a za rok 2023 dokonca 19 620. To znamená, že od roku 2021 sa až 10-krát zrýchlilo tempo, akým si Slováci nechávajú inštalovať fotovoltické panely na svoje strechy.
Vďačíme za to najmä stúpajúcim cenám elektriny a dotáciám. Za roky existencie programov Zelená domácnostiam a Obnov dom podporil štát fotovoltiku desiatkami miliónov eur.
A ako to už býva: kde rastie dopyt, tam rastie aj ponuka. Niet teda divu, že náš trh zaplavili tisícky druhov fotovoltických komponentov, ktoré nie sú vždy dostatočne kvalitné, bezpečné a spoľahlivé.
Podobné je to aj s inštalačnými firmami, ktorých vznikajú a zanikajú stovky. Len v zozname oprávnených zhotoviteľov dotačného programu Zelená domácnostiam ich bolo v roku 2023 až 1 711, pričom momentálne ich je 1 538.
Skúsenosti majiteľov domov v diskusných fórach a vyjadrenia odborníkov v médiách však ukazujú, že nie všetky firmy odvádzajú pri montáži fotovoltiky kvalitnú prácu. Problém býva tiež s uplatňovaním záruky – najmä, ak firma po čase zanikne.
Požiarov pribúda, na vine sú nekvalitné komponenty aj neodborná montáž
Žiaľ, dôsledkom použitia nekvalitných komponentov a nedodržania správnych postupov zo strany montážnych firiem nie je vždy len nespokojnosť ich zákazníkov.
Pribúdajú požiare fotovoltických systémov u nás aj v Česku. Štatistika Hasičského a záchranného zboru hovorí o vyše 36 požiaroch spôsobených fotovoltikou od roku 2021 do septembra 2023. V prípadoch, keď sa podarilo vznik požiaru objasniť, dominujú ako príčiny elektroinštalácia a batérie.
Ako také požiare vznikajú?
Fotovoltika nie je ako bežná elektroinštalácia. Pracuje totiž aj s jednosmerným prúdom, okrem „bežného“ striedavého, ktorý tečie cez vypínače a zásuvky do elektrospotrebičov.
Jednosmerný prúd sa správa odlišne – pri nedokonalom kontakte či skrate vzniká omnoho intenzívnejší elektrický oblúk s veľmi vysokou teplotou. Je omnoho stabilnejší a ťažší na zahasenie, takže omnoho ľahšie spôsobí požiar.
Ak tomu chcú technici pri inštalácii fotovoltiky zabrániť, a inštalovať konektory a viesť kabeláž s mimoriadnou precíznosťou.
Ďalším rizikom sú batérie, ktoré potrebujú dômyselnú konštrukciu a sofistikovanú elektroniku, aby fungovali bezpečne a spoľahlivo. Ak v batérii chýbajú ochranné obvody, hrozí okrem skracovania jej životnosti aj jej prehrievanie či iné nežiaduce javy. To môže opäť skončiť požiarom či dokonca výbuchom, ako ukázal nedávny prípad v Česku.
Problém môžu spôsobiť aj tzv. „hotspoty“ na fotovoltických paneloch. Ide o vyhriate miesta, ktoré vznikajú vplyvom výrobných porúch alebo trvalého zatienenia časti panela – napríklad lístím, vtáčím trusom a pod. Na týchto miestach sa panel trvale zahrieva, čo môže spôsobiť tlenie ochrannej fólie a následne aj nahromadených nečistôt (a tým opäť požiar).
Vzniku hotspotov môžete predísť pravidelnou údržbou a čistením. Fotovoltický systém by však mal byť vybavený komponentmi s funkciou rýchleho vypnutia – tzv. rapid shutdown. Tá dokáže odpojiť problémový panel či panely a zabrániť požiaru. Takisto umožní hasičom čo najrýchlejšie začať hasenie bez rizika úrazu elektrickým prúdom.
Aby sa vám investícia vrátila čo najrýchlejšie
Väčšina ľudí (snáď až na pár technologických nadšencov) si fotovoltiku obstaráva preto, aby ušetrila na účtoch za elektrinu. Výšku úspor, a teda aj rýchlosť návratnosti investície, však ovplyvňuje mnoho faktorov.
Záleží napríklad na výkone fotovoltického systému (teda aj obstarávacej cene), geografickej polohe, ale aj na tom, koľko elektriny vaša domácnosť spotrebúva a kedy ju spotrebúva. Zjednodušene – ak nebudete vedieť využiť každú kilowatthodinu, ktorú fotovoltika vyrobí, návratnosť investície sa vám bude predlžovať.
Áno, toto riešia batérie, ale len do určitej miery, keďže majú obmedzenú kapacitu. Alternatívou je služba virtuálnej batérie, pri ktorej prebytky posielate do siete. Nedostanete však za ne peniaze, iba možnosť vziať si elektrinu späť – za každú kilowatthodinu pritom musíte platiť distribučné poplatky. Navyše, množstvo takto využitých prebytkov je obmedzené.
Ako teda zabezpečiť čo najrýchlejšiu návratnosť investície do fotovoltiky?
Najdôležitejšie je celý systém správne výkonovo nadimenzovať. Mali by ste tiež použiť komponenty, ktoré vedia dobre spolupracovať, dokážu využiť maximum slnečnej energie za každých okolností a pomôžu vám zužitkovať prípadné prebytky elektriny.
Ani kilowatthodina elektriny nazmar
Uvedené funkcie nájdete v komplexnom riešení fotovoltického systému pre domácnosti Huawei FusionSolar. Systém sa skladá zo smart meniča, batériového úložiska, optimizérov fotovoltických panelov, nabíjačky elektromobilov (wallbox) a modulov SmartGuard a SmartAssistant.
Všetky súčasti sú navzájom kompatibilné a systém je modulárny. Pri konkrétnej inštalácii teda môžete použiť iba tie, ktoré potrebujete, a ďalšie neskôr doplniť.
Z hľadiska úspor vás budú zaujímať najmä dva komponenty. Prvým sú spomínané optimizéry. Ak vo fotovoltickom systéme bez optimizérov zatienite jeden z panelov (napadaným lístím, tieňom z komína, konára a pod.), klesne výkon všetkých panelov v danej vetve (stringu). Optimizér zabezpečí, že zatienený panel neovplyvní ostatné. Vďaka tomu optimizéry dokážu zvýšiť výrobu elektriny o 5 až 30 %.
Druhým dôležitým komponentom je SmartAssistant. Ide o inteligentné zariadenie, ktoré dokáže riadiť batériové úložisko a rôzne elektrické spotrebiče – napríklad tepelné čerpadlo, bojler, nabíjačku elektromobilu atď.
Na takéto inteligentné riadenie využíva údaje ako aktuálny výkon fotovoltiky, aktuálny čas, úroveň nabitia batériového úložiska, predpoveď počasia a ďalšie.
Ako to vyzerá v praxi?
Môžete napríklad odložiť vykurovanie, prípravu teplej vody či nabíjanie elektromobilu na čas, kedy budete mať prebytky elektriny zo slnka. SmartAssistant dokáže tiež skombinovať elektrinu z fotovoltiky, batérií a zo siete na dočasné zvýšenie výkonu nabíjania elektromobilu – bez toho, aby ste museli platiť vyššie mesačné poplatky za „silnejší“ istič.
Alebo vám môže vopred nabiť batériu, ak očakáva zamračené počasie. Ak nemá dosť elektriny zo slnka, použije na to lacnú elektrinu zo siete počas nízkej sadzby (vyhnete sa tak kupovaniu drahšej elektriny).
Samozrejme, toto sú len príklady. Parametre SmartAssistant sú plne nastaviteľné, čo otvára dvere desiatkam ďalších scenárov.
Najbezpečnejší fotovoltický systém na trhu
Základom fotovoltického riešenia Huawei FusionSolar pre domácnosti je smart menič so vstavanou ochranou proti elektrickým oblúkom (AFCI – arc fault circuit interrupter).
V skratke – menič dokáže zistiť, že vo fotovoltickom systéme sa vyskytuje elektrický oblúk a celý systém odstaviť. Ochráni vás teda nielen pred vlastnými poruchami, ale aj pred dôsledkami spomenutej neodbornej montáže.
Batérie sú vybavené až 5-stupňovou ochranou – počnúc ochranou samotných článkov pred prebíjaním, skratom či prehrievaním. Majú tiež dodatočnú štrukturálnu ochranu pred mechanickým poškodením. A ak by prišlo k najhoršiemu, protipožiarny systém vstavaný v každej batérii zasiahne do 15 sekúnd a eliminuje požiar už v zárodku.
O bezpečnosť na streche sa zase starajú už spomínané optimizéry fotovoltických panelov. Tie dokážu vďaka funkcii rapid shutdown znížiť napätie panelov na nulu do 30 sekúnd. V prípade probémov tak zabránia požiaru – a ak už požiar strechy vznikol (z akýchkoľvek príčin), umožnia ho hasičom bezpečne uhasiť.
Montážna firma zanikla? 15-ročnú záruku poskytne Huawei
Fotovoltické panely nevyrábajú toľko, koľko by mali. Menič neustále hlási chyby. V mobile musíte mať 3 rôzne aplikácie, aby ste vedeli monitorovať a ovládať menič, batériu či optimizéry.
Mesiace čakáte na vybavenie reklamácie, pričom montážna firma sa vyhovára na výrobcu a naopak. Alebo ešte „lepšie“ – montážna firma zmizla v prepadlisku dejín a s ňou aj vaša šanca čokoľvek vyreklamovať. Žiaľ, toto je pri fotovoltických systémoch častá realita.
Pre fotovoltické riešenie Huawei FusionSolar pre domácnosti to však to neplatí. S ním máte vďaka jednotnému systému garanciu, že všetko bude spolu fungovať. Na systém získate 15-ročnú záruku – a ak montážna firma zanikne, záruku na seba preberie Huawei.
Na monitorovanie a správu celého fotovoltického systému vám stačí jediná aplikácia. Prípadný servis vyrieši jediný technik, ktorý navyše môže systém zdiagnostikovať na diaľku a vopred zhodnotiť, či a aký zásah je potrebný.
Vďaka tomu a vďaka ďalším spomenutým inteligentným funkciám teda fotovoltika Huawei FusionSolar nie je iba obyčajnou elektrárňou na streche domu. Je to inteligentný energetický systém, ktorý dokáže minimalizovať účty za elektrinu aj uhlíkovú stopu domácnosti.
