Veľký brat dozerá na to, aby sme žili lepšie a krajšie

Už sedemdesiatpäť rokov fascinuje a desí čitateľov na celom svete román 1984 od Georgea Orwella. Dystopický svet Veľkého brata, neustáleho sledovania a manipulácie s realitou sa stal mementom totalitných režimov a varovaním pred stratou slobody. A niektorí majú pocit, akoby sa mnohé z toho románu dnes vracalo do spoločnosti.

No čo ak by sme sa na tento svet pozreli z inej perspektívy?

Presne to ponúka kniha Julia od Sandry Newman, ktorá prichádza s odvážnym retellingom Orwellovho príbehu. Ocitneme sa v mysli Júlie, tajomnej a odvážnej ženy, ktorá sa vzoprie totalitnému režimu. Sledujeme svet roku 1984 očami ženy, ktorá sa musí vyrovnávať s tlakom patriarchálnej spoločnosti a zároveň bojovať proti totalitnému režimu. Júlia je inteligentná, cynická a pragmatická. Vie, ako prežiť v systéme, ktorý ju chce zlomiť.

Spomenula si, akoby to bol dávno známy fakt, že Veľký brat ju naozaj miluje – iba on. Tak ju to učili v škole a istým spôsobom mali pravdu. Naozaj by to mohla byť pravda. Zdvihla tvár k úzkej štrbine okienka, práve keď hodiny v straníckych štvrtiach odbili devätnástu, vzdialene, tlmene a zlovestne, ako keby dunel oceán. O minútu všetko pochopí.

Ženský pohľad na orwellovský svet

Zatiaľ čo Orwellovo 1984 sa sústreďuje na Winstona a jeho vnútorný boj proti totalitnému režimu, Julia nám umožňuje nahliadnuť do mysle ženy, ktorá sa v tomto svete pohybuje s inou dynamikou.

Julia opravuje automaty na tvorbu románov v Oddelení fikcie na Ministerstve pravdy. Je cynická, neverí v nič a o politiku sa nezaujíma. Napriek tomu vie, ako prežiť v spoločnosti plnej neustáleho dohľadu, sledovania ideopolíciou a falošnosti. Porušuje pravidlá, ale neváha spolupracovať aj s režimom. Všetci ju majú radi, je členkou Ligy mládeže proti sexu, hoci vedie promiskuitný život…jednoducho, vyzná sa a vie ako prežiť v totalitnej spoločnosti.

Raz ju však zaujme kolega z Oddelenia dokumentácie, úradník Winston Smith. Na chodbe mu podstrčí papierik s odkazom, čo samo osebe môže byť samovražedné gesto. Od tej chvíle začína strácať kontrolu nad svojimi krokmi a svet, v ktorom sa predtým vyznala, už pre ňu nie je bezpečný.

Vypočujte si úryvok.

Číta Alfréd Swan:

Julia od Sandry Newmanovej je pútavým a premysleným doplnkom k Orwellovmu románu 1984. Prináša známe udalosti z inej perspektívy. A núti zamyslieť sa nad úlohou jednotlivca v totalitnej spoločnosti.

Ak ste nečítali román 1984 , kniha Julia môže slúžiť ako vstupná brána do Orwellovho sveta. Aj bez predchádzajúcej znalosti pôvodného diela ponúka silný príbeh o prežití, identite a odboji proti útlaku.

Z anglického originálu Julia (Granta, Veľká Británia 2023) preložila Kristína Karabová.

Milan Buno, knižný publicista

