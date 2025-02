Američania sa snažia vyviesť Kanadu z rytmu pred veľkým finále. V súboji o trofej chcú v hľadisku Trumpa - VIDEO

Generálny manažér tímu USA Bill Guerin chce, aby sa prezident USA Donald Trump zúčastnil na finále Turnaja štyroch krajín v Bostone. V ňom sa predstavia domáce Spojené štáty americké a Kanada.

„Boli by sme veľmi radi, keby bol prezident Trump prítomný,“ oznámil Guerin. Na podujatí už súperi odohrali vzájomný súboj, zvíťazili Američania 3:1. No šlo o nervózny duel.

Pred začiatkom vypískali fanúšikovia „javorových listov“ hymnu protivníkov. Počas úvodných deviatich sekúnd sa strhli až tri bitky.

Netreba sa tým ovplyvniť

Staronová hlava USA povedala, že chce zo severných susedov urobiť „51. štát“ a pohrozil im clami. Informoval o tom web sportsnet.ca.

Kanadskú hymnu naopak vypískali americkí priaznivci. Odplata však bude zrejme väčšia vo finále, keď sa proti sebe stretnú veľkí rivali.

„Myslím si, že to malo trochu politický nádych. Je to jednoducho doba, v ktorej žijeme. Myslím, že naši chlapci to využili ako inšpiráciu. Ak sa tým necháte ovplyvniť, máte problém,“ uviedol Guerin.

Finále sa bude konať v piatok 21. februára o 02:00 h v americkom Bostone, konkrétne v aréne TD Garden.

Tretie miesto na turnaji obsadili Švédi, poslední skončili Fíni.