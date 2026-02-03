Atlético Madrid tesne pred uzávierkou prestupov získalo troch hráčov

Spoluhráčmi slovenského reprezentanta Dávida Hancka sa stali Rodrigo Mendoza, Obed Vargas a Ademola Lookman.
Ademola Lookman
Nigérijský futbalista Ademola Lookman oslavuje gól do siete výberu Tuniska počas Afrického pohára národov 2025. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový klub Atlético Madrid tesne pred pondelkovou uzávierkou prestupového obdobia získal do svojho kádra troch hráčov. Novými spoluhráčmi slovenského reprezentanta Dávida Hancka sa stali stredopoliari Rodrigo Mendoza, Obed Vargas aj útočník Ademola Lookman.

Tréner Diego Simeone si vyžiadal hráčske posily, keďže jeho tím je na treťom mieste tabuľky La Ligy so stratou 10 bodov na vedúci FC Barcelona, pričom nedávno z klubu odišli Conor Gallagher a Giacomo Raspadori.

Mendoza prišiel do Atlética z konkurenčného z Elche za sumu približne 20 miliónov eur a podpísal zmluvu do roku 2031. Madridčania oficiálne jeho cenu nešpecifikovali. Vargas do Madridu prichádza zo zámorskej MLS, v ktorej hral za Seattle Sounders a bol spoluhráč Alberta Rusnáka mladšieho. Proti Atléticu nastúpil vlani počas MS klubov.

Nigérijský reprezentant Lookman doteraz hral v Taliansku za Atalantu Bergamo a pôsobisko mení za približne 40 miliónov eur, zmluvu s Atléticom má do roku 2030.

La Liga je známa skôr úsporným prístupom počas zimného prestupového obdobia. FC Barcelona získal na hosťovanie Joaa Cancela zo saudskoarabského Al-Hilalu, Real Madrid počas ostatného prestupového obdobia neuskutočnil žiadne významné zmeny v kádri.

