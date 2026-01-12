Veľká Británia odštartovala projekt vývoja balistických rakiet pre Ukrajinu, ktoré dokážu zasiahnuť ciele hlboko v Rusku

Veľká Británia spustila projekt Nightfall (Súmrak), v rámci ktorého chce rýchlo vyvinúť nové balistické rakety dlhého doletu pre Ukrajinu, aby dokázali zasiahnuť ciele hlboko v Rusku. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedlo to britského ministerstva obrany.
Rezort obrany uviedol, že rakety Nightfall ponesú 200-kilogramovú bojovú hlavicu a budú mať dolet viac ako 500 kilometrov. Rakety zem-zem sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné odpáliť v rýchlom slede a následne sa rýchlo stiahnuť, čo má Ukrajine umožniť zasiahnuť strategické ciele skôr, ako ruské sily stihnú zareagovať.
Plánovaná výrobná kapacita je desať rakiet mesačne, pričom maximálna cena za kus má byť 1,07 milióna dolárov (približne 920-tisíc eur). V rámci projektu Nightfall majú tri tímy dostať 12 miliónov dolárov (asi 10,3 milióna eur) na vývoj. Do roka majú vyrobiť prvé tri rakety na testovacie odpálenie.
„Bezpečná Európa potrebuje silnú Ukrajinu. Tieto nové britské rakety dlhého doletu pomôžu Ukrajine udržať sa v boji a dajú (ruskému vodcovi Vladimirovi) Putinovi ďalší dôvod na obavy,“ povedal štátny tajomník britského ministerstva obrany Luke Pollard.