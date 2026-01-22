Veľká Británia sa nezúčastní na slávnostnom podpise Trumpovej Rady mieru

Veľká Británia sa nezúčastní na štvrtkovom slávnostnom podpise zakladajúcej listiny Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo švajčiarskom Davose. Uviedla to britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
Trump má v Davose organizovať ceremóniu pri podpise zakladajúcej charty svojej organizácie na riešenie medzinárodných konfliktov. Za členstvo v nej žiada od jednotlivých krajín miliardu dolárov. Poplatok majú zaplatiť v hotovosti počas prvého roka členstva.
„Je pred nami obrovské množstvo práce, takže dnes medzi signatármi nebudeme,“ povedala Cooperová. Británia už skôr povedala, že ju znepokojuje, že na zozname pozvaných je ruský vodca Vladimir Putin.
„Keďže ide o právnu zmluvu, vyvoláva to oveľa širšie otázky. Znepokojuje nás, že prezident Putin má byť súčasťou iniciatívy o mieri, keď sme z jeho strany zatiaľ nevideli žiadne náznaky skutočného záväzku k mieru na Ukrajine,“ konštatovala šéfka britskej diplomacie.
Pozvánky do tejto zatiaľ len neurčito definovanej rady už skôr dostali desiatky svetových lídrov.
Radu mieru pôvodne vytvoril Trump ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Šéf Bieleho domu však svoju víziu pôsobnosti Rady mieru rozšíril aj mimo palestínskeho územia a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán Bezpečnostnej rady OSN.
Americký prezident tiež uviedol, že Putin prijal pozvánku vstúpiť do jeho kontroverznej Rady mieru. Kremeľ pritom doteraz tvrdil, že pozvánku naďalej študuje.