Veľká Británia ľutuje brexit. Viac ako polovica ľudí chce späť do EÚ, ale budúcnosť je v hmle

Približne 56 percent obyvateľov Veľkej Británie si myslí, že odchod z Európskej únie bol nesprávnym rozhodnutím, zatiaľ čo 31 percent ho považuje za správny krok. Vyplýva to z prieskumu k júnu 2025, ktorý ponúkol web statista.com.
Od júla 2022 prevažuje v prieskumoch podiel ľudí, ktorí ľutujú brexit, pred tými, ktorí ho podporujú. Prieskum z januára 2025 ukázal, že väčšina Britov vníma brexit ako prevažne negatívny jav, najmä čo sa týka rastúcich životných nákladov a ekonomiky.
Brexit bola chyba, bližšie vzťahy s EÚ pomôžu lepšie čeliť Trumpovým clám
Napriek jasnej väčšine ľudí, ktorí teraz ľutujú odchod z EÚ, neexistuje zatiaľ žiadna konkrétna budúca forma vzťahu s Európskou úniou, ktorá by mala výraznú podporu verejnosti. K novembru 2023 si 31 percent Britov želalo opätovné členstvo v EÚ, zatiaľ čo 30 percent preferovalo len zlepšenie obchodných vzťahov bez návratu do EÚ alebo jednotného trhu.
V samotnom referende z 23. júna 2016 zvíťazilo hnutie Leave s 51,9 percentami hlasov oproti 48,1 percentám za Remain, hoci predvolebný prieskum naznačoval miernu prevahu Remain.