Vedenie NBA schválilo predaj väčšinového podielu v Los Angeles Lakers miliardárovi Walterovi

Rada guvernérov zámorskej basketbalovej NBA oficiálne schválila predaj majoritného podielu v basketbalovom tíme Los Angeles Lakers miliardárovi Markovi Walterovi. Dokončenie transakcie, ktorá umožní Walterovi prevziať kontrolu nad klubom od Jeanie Buss, sa očakáva čoskoro.
Komisár súťaže Adam Silver vyjadril dôveru v schopnosti Waltera ako nového majiteľa: „Som presvedčený, že bude oddaným správcom tímu a skvelým prínosom pre našu ligu vzhľadom na jeho úspechy v biznise a športe.“
Lakers oznámili v júni dohodu o predaji za 10 miliárd dolárov, čo z nich robí najhodnotnejší športový tím v USA. Jeanie Bussová zostane guvernérkou tímu najmenej päť rokov po predaji.
Walter je generálnym riaditeľom holdingovej spoločnosti TWG Global, ktorá vlastní viaceré profesionálne športové tímy vrátane Los Angeles Dodgers a Los Angeles Sparks. Je tiež súčasťou vlastníckej skupiny anglického futbalového klubu FC Chelsea. TWG vlastní aj tenisový turnaj Billie Jean King Cup a tím Formuly 1 Cadillac.
Walter bol už predtým menšinový vlastník Lakers. Predaj Lakers znamená koniec éry rodiny Bussovcov, ktorá klub vlastnila od roku 1979. Pod vedením Jerryho Bussa sa Lakers stali športovou silou a globálnou značkou, v NBA získali 11 titulov a zažili zlaté éry s hviezdami ako Magic Johnson a Kobe Bryant.