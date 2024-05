Vedeli ste, že zdravotná poisťovňa vám môže pomôcť s letným programom pre vaše dieťa? Union a ŠNOP sa postarajú o zdravie, aj o zábavu!

Cvičenie, plávanie, ale aj spoločenské hry a zábavné aktivity – to všetko čaká na deti, poistené v Unione, ktoré využijú prázdninový pobyt v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku, n.o. v Bratislave. „Letný pobyt je určený pre deti so skoliózou a poruchami držania tela vo veku od 6 do 17 rokov (vrátane). Veľmi nás teší, že každý rok sa záujem zo strany našich poistencov zvyšuje a deti sa aj opätovne vracajú,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Prázdninový detský pobyt sa začína v pondelok obedom, končí v piatok obedom a počas celého týždňa je zabezpečená strava a pitný režim. Pobyt je zameraný na nácvik správneho držania tela pod dohľadom špičkových odborníkov. Deti absolvujú rehabilitačný program v telocvični a v bazéne s individuálnou odbornou konzultáciou. „Dohľad nad priebehom pobytu zabezpečuje sestra v spolupráci s lekárom a cviky, ktoré sa v tábore vaše dieťa naučí, určite využije aj doma pri ďalšej prevencii bolestí chrbtice,“ vysvetľuje Jozef Koma, šéf sekcie zdravotného poistenia v Unione.

Tábor zďaleka nie je „len“ o cvičení – v popoľudňajších hodinách sa deťom budú venovať animátori, ktorí ich zaujmú rôznymi spoločenskými a zábavnými hrami, súťažami, kvízmi, tvorivými dielňami a športovými aktivitami.

Pozor, kapacita pobytov je limitovaná

Svoje dieťa, poistené v Union zdravotnej poisťovni, môžete prihlásiť najneskôr do 30.6.2024 a bude Vám poskytnutá:

100 % zľavu z doplatku za animátorské a doplnkové služby a kompletnú úhradu týždenného hospitalizačného pobytu (pobyt v cene 140 € máte zadarmo);

zľava 20 € zo sumy za denný ambulantný pobyt (z plnej ceny 200 € doplatíte 180 €).

V prípade, že využijete zľavu na denný ambulantný pobyt, môžete si zvyšné náklady refundovať cez príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa.

K dispozícii na týždenný hospitalizačný pobyt sú tri termíny:

08.7. – 12.7.2024

12.8. – 16.8.2024

19.8. – 23.8.2024

K dispozícii na denný ambulantný pobyt sú štyri termíny:

15.7. – 19.7.2024

22.7. – 26.7.2024

29.7. – 02.8.2024

05.8. – 09.8.2024

Čo treba splniť?

Dieťa je vo veku 6 až 17 rokov (vrátane).

Dieťa je poistené v Union zdravotnej poisťovni.

Dieťa má poruchu držania tela.

Dieťa musí mať výmenný lístok na ortopedické vyšetrenie od pediatra: podmienka platí aj vtedy, ak vaše dieťa už ortopéda navštevuje, ale podmienka neplatí, ak je vaše dieťa pacientom ŠNOP.



Vaše dieťa sa domov vráti so zážitkami z „tábora“, ale vy budete vedieť, že ste urobili všetko pre jeho zdravie a ešte ste aj s Union ušetrili!

Viac informácií nájdete na našej stránke www.union.sk

