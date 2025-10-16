Veda pre prax: nové partnerstvo Asociácie kritickej infraštruktúry SR a Žilinskej univerzity

Na 28. medzinárodnej vedeckej konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí bolo 15. októbra 2025 podpísané memorandum o spolupráci medzi Asociáciou kritickej infraštruktúry SR (AKI SR) a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument podpísali prezident AKI SR Tibor Straka a dekanka fakulty Eva Sventeková.
Partnerstvo vytvára priestor na prepojenie aplikačnej a akademickej sféry s cieľom prinášať riešenia využiteľné v praxi. Spoločné projekty, výskumné aktivity a odborný dialóg majú prispieť k posilneniu bezpečnosti a odolnosti kritickej infraštruktúry.
Odborný hlas AKI SR na konferencii
AKI SR potvrdila svoju odbornú pozíciu aj v diskusnej časti konferencie. V paneli venovanom reguláciám v oblasti safety & security vystúpil tajomník AKI SR Jaroslav Sivák. Zameral sa na zmeny vyplývajúce zo zákona o kritickej infraštruktúre a zákona o kybernetickej bezpečnosti a priblížil ich dopady na prax. Poukázal na potrebu zosúladenia legislatívnych požiadaviek s reálnym fungovaním kritických subjektov a na význam odborného partnerstva pri zavádzaní nových opatrení.
Strategické prepojenie s akademickou obcou
AKI SR efektívne rozvíja spoluprácu s orgánmi štátej správy, výskumnými pracoviskami a univerzitami. Prepájanie odborníkov naprieč sektormi rozširuje kapacity pri riešení komplexných otázok v oblasti kritickej infraštruktúry. Zapojenie akademických kapacít umožňuje prinášať inovácie, pripravovať analýzy rizík a vytvárať riešenia zodpovedajúce aktuálnym výzvam. Memorandum o spolupráci so Žilinskou univerzitou je ďalším krokom k posilneniu odborného partnerstva medzi praxou a akademickým prostredím.
