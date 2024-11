Vďaka vláde môže byť nasledujúca pandémia pre Slovensko ešte väčšou katastrofou ako tá predchádzajúca, tvrdia kresťanskí demokrati

Vďaka vláde môže byť nasledujúca pandémia pre Slovensko ešte väčšou katastrofou ako tá predchádzajúca.

Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v reakcii na vládou schválené zákony týkajúce sa amnestií a finančného odškodnenia osôb v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Nejde len o peniaze

Ako hnutie zdôraznilo, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) potriasol pravicou a poďakoval všetkým, čo nenosili rúška, nerešpektovali zákaz vychádzania a zúčastňovali sa na protestoch.

„Uvedomuje si náš štvornásobný premiér, že sa zahráva s ohňom?,“ pýta sa KDH. Poslanec KDH Peter Stachura podotkol, že tu nejde o peniaze.

„Tu nejde o peniaze. Tie tri milióny pokút sú nič oproti tomu, aký to môže mať dopad na spoločnosť. Kto bude chcieť v budúcnosti dodržiavať nevyhnutné protipandemické opatrenia? Fico všetkých, ktorí nenosili rúška, nerešpektovali zákaz vychádzania, vedome sa zúčastňovali hromadných protestných zhromaždení, legitimizoval,“ doplnil Stachura s tým, že Fico sa tak stavia na stranu antisystému a politiky založenej na zneužívaní ľudských emócií, a to strachu, hnevu a nenávisti.

Možné budúce pandémie

Hnutie je názoru, že pandemickú krízu využil Fico na svoje politické ciele. „Začal organizovať protivládne protesty, zbierať podpisy za referendum proti vtedajšej vláde, odmietol očkovanie a celkom otvorene začal sympatizovať s dezinformačnou scénou,“ vymenovalo KDH.

Poslanec František Majerský (KDH), že strana Smer-SD a vládna koalícia týmto vysiela signál verejnosti, aby počas budúcich pandémii nerešpektovala verejné inštitúcie, ignorovala vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a nerešpektovala nariadenia vlády. Ďalej to, aby sa ľudia nedávali očkovať.

„Radšej jedzte konskú ivermektínovú pastu a nadopujte sa umelými vitamínovými prípravkami. Nenechajte sa zastrašiť a ignorujte nariadenia smerujúce k zníženiu prenosu nákazlivých ochorení. Nenoste rúška, stretávajte sa, protestujte, je to vaše právo. Neberte ohľad na iných,“ doplnil poslanec.

Udelenie amnestií

Vláda v stredu 6. novembra schválila udelenie amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ide o priestupky, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov SR v súvislosti s opatreniami zavedenými počas pandémie COVID-19.

Vláda schválila aj návrh zákona o finančnom odškodnení fyzických osôb, ktorým bola v súvislosti s opatreniami počas pandémie COVID-19 spôsobená finančná ujma. Ide o finančnú ujmu, ktorá spočívala v uhradení pokuty uloženej za priestupok spáchaný v období od 12. marca 2020 od 06:00 do 15. septembra 2023 do 06:00 a uhradení nákladov za stravovanie, ktoré súviseli s umiestnením osôb do karanténnych zariadení.

Súčasne bude doplnený zákon o priestupkoch, pretože okrem pokuty je spáchaný priestupok evidovaný v evidencii priestupkov, čo môže mať vplyv napríklad na preukazovanie spoľahlivosti. Na osobu sa tak bude prihliadať, ako keby priestupok nespáchala.