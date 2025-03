Väzba tehotných žien by mala byť podľa ombudsmana krajným riešením, súdy by mali zvážiť alternatívu

Súdy by v prípade rozhodovania o väzbe obvinených tehotných žien mali okrem verejného záujmu, ktorým je ochrana spoločnosti, zohľadniť aj ich zraniteľné postavenie a dostupnosť adekvátnej starostlivosti vo väzenskom ústave. Konštatuje to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Ako ďalej zdôraznil, praktická pripravenosť ústavov na výkon väzby tehotných žien je sporná. V tejto súvislosti pripomenul napríklad to, že vo väzenských celách sú poschodové postele, ženy majú nedostatok pohybu a stravy, a na vyšetrenia do nemocnice musia byť eskortované.

Väzba tehotnej ženy ako krajné riešenie

Súd by podľa ombudsmana mal tieto faktory zvážiť a väzbu tehotnej ženy považovať za krajné riešenie (ultima ratio), ak nie je možné zabezpečiť ochranu spoločnosti inak, napríklad prostredníctvom náramku alebo probačného dohľadu.

„Podľa Trestného poriadku za splnenia zákonných podmienok možno väzbu nahradiť zárukou, sľubom alebo dohľadom, a uložiť primerané obmedzenia a povinnosti. Trestný poriadok stanovuje okolnosti, za ktorých je možné väzbu nahradiť jedine vtedy, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa (osobné a rodinné pomery, predchádzajúci život, postoj k činu) a okolností prípadu,“ uviedol Dobrovodský.

Rozhodovanie o náhrade väzby

Ako ďalej povedal, pri rozhodovaní o náhrade väzby sa zohľadňuje tiež vek, recidíva a zdravotný stav obvineného a jeho rodiny. „Pri posudzovaní sa berie do úvahy aj zdravotný stav, osobitne u tehotných žien. Pri pokročilej gravidite by mala byť miera posudzovania nastavená ešte s väčšou starostlivosťou, pričom by mali byť dôkladne zvážené všetky lekárske správy, v nich uvedené názory odborníkov a zdravotné riziká pre matku a dieťa v prípade, ak sa počas tehotenstva vyskytujú komplikácie. Vhodné je zohľadniť aj názory personálu ústavu, ktorý je s tehotnou ženou v kontakte a vie zhodnotiť jej stav a prípadné riziká väzby,“ zdôraznil Dobrovodský.

Doplnil, že prioritou pri rozhodovaní súdu je zabezpečiť účel väzby. „Avšak, ak k väzbe existuje alternatíva, súd by ju mal pri rozhodovaní o prepustení zohľadniť, najmä u zraniteľných osôb, akými sú aj tehotné ženy,“ skonštatoval ombudsman.

Zákon o výkone väzby sa tehotenstvu venuje len okrajovo

Dobrovodský tiež poukázal na to, že prepustenie ženy z dôvodu tehotenstva právna úprava umožňuje jedine u odsúdených žien vo výkone trestu odňatia slobody, nie u obvinených žien vo väzbe.

„Zákon o výkone väzby sa tehotenstvu venuje len okrajovo, a to otázke ubytovania a disciplinárneho trestu. Neupravuje však špecifické podmienky pre tehotné ženy. To vedie k rozdielnemu zaobchádzaniu, ktoré je prípustné len ak sleduje legitímny cieľ a je primerané,“ doplnil ombudsman.