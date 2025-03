Vatikán pokračuje vo svojom živote aj počas hospitalizácie pápeža, fungovanie približuje cirkevný právnik

Hoci je pápež František už tretí týždeň hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli pre bronchitídu a následný obojstranný zápal pľúc, Vatikán funguje v bežnom režime.

Podľa profesora kánonického práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislava Jána Dudu je mestský štát na takéto situácie zvyknutý a pripravený, pretože pápeži ostávajú spravidla v úrade do smrti. Výnimkou bol pápež Benedikt XVI., ktorý v roku 2013 nečakane abdikoval.

Ako ďalej pripomenul pre agentúru SITA, aj Ján Pavol II. viedol úrad v staršom veku i so zdravotnými ťažkosťami.

Pápež sa prihovoril ľuďom

Osemdesiatosemročného pápeža Františka hospitovali v nemocnici 14. februára pre dýchacie ťažkosti. Vatikán odvtedy priebežne informuje o jeho zdravotnom stave. Podľa posledných informácií z piatka pokračuje pápež v terapii a absolvuje aj pohybovú fyzioterapiu. Situácia sa podľa Tlačového strediska Svätej stolice javí ako stabilná v rámci zložitého stavu.

Vo štvrtok večer sa dokonca prostredníctvom zvukovej nahrávky prihovoril ľuďom na Námestí sv. Petra, ktorí sa tam pravidelne o 21:00 schádzajú na modlitbách za jeho zdravie. V rodnom jazyku, španielčine, sa im v nej chvejúcim hlasom poďakoval za modlitby a vyprosil im požehnanie.

Návštevy sa neprijímajú

Jednotlivé vatikánske úrady či rezorty, označované ako dikastériá, zatiaľ pokračujú vo svojej činnosti. „Rezorty sú tam podelené. Úpravu jednotlivých úradov urobil terajší Svätý Otec František,“ poznamenal Duda.

Žiadne rozhodnutia, ktoré prináležia hlave Katolíckej cirkvi, či už ide o ťažké či menej závažné, však podľa neho nikto iný neprijíma alebo ich vykonáva pápežom poverená osoba. „Predpisy s tým počítajú. Počkajú vždy na to, kým sa pápež uzdraví,“ dodal.

Rovnako je to aj v prípade dlhodobo naplánovaných návštev alebo stretnutí s cirkevnými či štátnymi predstaviteľmi iných krajín. „Nikto ho ani v tomto prípade nezastupuje. Jednoducho sa návštevy neprijímajú,“ vysvetlil Duda.

Pri uvoľnení pápežského stolca však nastávajú zmeny vo vatikánskych dikastériách a úradoch, ktoré sa konajú v súlade s platnými predpismi.

„V prípade uprázdnenia stolca, padajú všetky hlavy vatikánskych úradov, až na nejaké výnimky. To sa týka aj štátneho sekretára. Jednotlivé dikastéria vedú sekretári a vybavujú iba neodkladnú agendu,“ opísal profesor Duda.

Pokiaľ je pápež v zdravotnej nepohode, nekonajú sa ani zahraničné apoštolské cesty. Pápež František napríklad avizoval, že v tomto roku by chcel navštíviť Turecko pri príležitosti 1 700. výročia Nicejského koncilu. Či sa tak stane, ukáže až situácia a jeho zdravotný stav.

Národná púť do Ríma

Zatiaľ je podľa Dudu predčasné hovoriť aj o stretnutí pápeža Františka so Slovákmi, ktorí sa chystajú začiatkom apríla na Národnú púť do Ríma v rámci Jubilejného roka. Na jej programe je v piatok 5. apríla aj osobitná audiencia so Svätým Otcom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

Na otázku, či by mohol z Vatikánu niekto privítať pútnikov a absolvovať stretnutie namiesto neho, Duda uviedol, že by išlo o neobvyklý spôsob.

„Pápež nemá svojho náhradníka, je jediný. Nechcem byť prorokom, a teda, či bude alebo nebude v danom čase Svätý Otec zdravotne v poriadku. To, že by sa audiencia v druhom prípade konala, a pútnikov by prijal niekto iný, je možné, ale teraz je o tom predčasné hovoriť,“ objasnil.

Iné je to v prípade liturgických slávení, kde môže mať svojich zástupcov. Napríklad tradičným obradom počas Popolcovej stredy na začiatku pôstneho obdobia predsedal namiesto Svätého Otca taliansky kardinál Angelo de Donatis, apoštolský penitenciár a delegát pápeža Františka.

Vatikán pripravený na všetky situácie

Vatikán je v súčasnosti pripravený na všetky situácie. Isté je, že v prípade pohrebných obradov sa už bude riadiť novými pravidlami. Tie počítajú s opatreniami, ktoré prijal pápež František.

Zverejnené boli vlani v novembri v podobe publikácie s názvom „Ordo exsequiarum romani pontificis“. „Pápež František schválil tento dokument k úprave pohrebu ešte skôr, na jar. Vychádza z úprav Jána Pavla II. z roku 1996 o voľbe nového pápeža a typického vydania pohrebných obradov z roku 2000,“ informoval Duda.

Podľa jeho slov nejde o zmeny závažnejšieho rázu, len zjednodušenia. „Napríklad pápež bude v prípade smrti pochovávaný v jednej rakve. Predtým boli tri, a to dubová, z olova, a z cédrového dreva. Keď zomrel Ján Pavol II., ľudia k nemu putovali, uctievali si ho, rakva s ním bola vystavená na katafalku (vyvýšenom pietnom mieste, pozn. redakcie) v Bazilike sv. Petra. Podobne to bolo, až na nejaké úpravy, aj v prípade Benedikta XVI.,“ pripomenul Duda.

Novinkou je aj zrušenie povinnosti pochovávať pápeža v Bazilike sv. Petra. Samotný pápež František si už v minulosti zvolil za miesto posledného odpočinku Baziliku Santa Maria Maggiore v Ríme, mimo vatikánskeho územia.

„O všetkom je predčasné hovoriť. Sú to veci vážne. Na jednej strane vieme, že ak je niekto chorý a má vyšší vek, je to vždy do istej miery vyššie riziko. Ale akonáhle nastane nová situácia, žiadne prekvapenia sa diať nebudú, a všetko pôjde ako má, podľa predpisov,“ skonštatoval profesor kánonického práva na Komenského univerzite v Bratislave.

Zároveň dodal, že v súčasnosti majú prvé miesto modlitby za Svätého Otca. „To je dnes najdôležitejšie, všetko ostatné je vedľajšie,“ uzavrel.