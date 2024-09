Vančo pochválil súperku Chladoňovej, že nehrala mŕtveho chrobáka. Privara priblížil, že juniorka musí urobiť ťažký krok, aký nezažil ani Sagan (foto)

Trať bola členitá, počasie nevľúdne a konkurencia početná a kvalitná. Navyše po skorom páde na začiatku pretekov jej pribudli na tvári odreniny, ale ona to nevzdala. Slovenská cyklistická hviezdička Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Zürichu aj druhú medailu.

Po striebre z časovky pridala bronz z pretekov s hromadným štartom a fakticky sa rozlúčila s juniorskou kariérou. O rok sa už posunie do kategórie do 23 rokov. A to nemá ešte ani 18 rokov. Dva cenné kovy na jednom svetovom šampionáte vybojovala ako prvá Slovenka v histórii.

Unavila súperky

„Získať medailu v pretekoch s hromadným štartom je, samozrejme, náročnejšie ako v časovke. Nestačí vám len výkon, ktorý Viki má úžasný, ale je tam veľa ďalších premenných. Vedeli sme, že trať bude Viki vyhovovať, len to počasie nebolo dobré. Takýto dážď jej nesedí, bolo aj vidieť, že v zjazde trošku strácala,“ začal svoje hodnotenie Jakub Vančo, športový riaditeľ reprezentácie Slovenska na MS 2024.

„Viki to zvládla s chladnou hlavou aj napriek pádu v úvode. Vedela, že je na tom dobre, chcela útočiť, ale neprepálila to, vedela, kedy má prísť jej čas a tak sa aj stalo. Všetky súperky okrem dvoch unavila, Boli to náročné preteky aj z toho pohľadu, že Viki bola favoritka a všetky súperky ju poznali, dívali sa na ňu, očakávali od nej útoky. Zvládla to s gráciou. Musím tiež pochváliť Britku Fergusonovú, ktorá mohla hrať mŕtveho chrobáka, že má v ďalšej skupine krajanku, ale neurobila to a pomohla Viki,“ dodal Vančo.

Zväz sa posúva dopredu

Chladoňovej výkony v zürišskom daždi ocenil aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

„Viktória úžasne vykročila za veľkou cyklistikou, a ukázalo sa, akú silu vôle v sebe má. Ten pád v úvode bol veľmi škaredý, ostala krvavá na tvári, ale nič neriešila, sadla a šla za medailou. Má v sebe toho správneho pretekárskeho ducha. Zvládla to vynikajúco,“ uviedol.

Bývalý profesionálny cyklista vyzdvihol aj zlepšený servis, ktorý poskytuje zväz reprezentantom. „Vždy boli v našej cyklistike etapy, keď sme mali rôzne talenty a nielen v cestnej cyklistike. Ako zväz sa posúvame dopredu a snažíme sa pretekárom vytvárať čoraz lepší servis – profesionalizuje sa športový riaditeľ, vybavenie, oblečenie, pretekári majú čoraz špičkovejšie ubytovanie. Riešia sa detaily. A to všetko potom pomáha tomu, aby sa ukázal taký talent, akým je Chladoňová.“

Ocenil kategóriu U23

Šéf SZC Privara zdôraznil, že prvý rok v najvyššej cyklistickej lige nebude mať ľahký, ale potešil ho návrat kategórie žien do 23 rokov na majstrovstvá sveta.

„Celkovo získala obrovské mentálne skúsenosti. To jej určite veľmi pomôže do budúcnosti, pretože robí veľmi ťažký krok, keď prestupuje hneď do najvyššej ligy ako prvoročáčka. To nezažil ani Peter Sagan. Práve v deň pretekov junioriek predstavovali budúcoročný svetový šampionát v Rwande a potešilo nás, že konečne rozšírili MS aj o ženskú kategóriu U23, takže to je pre Viktóriu, ale aj Sofiu Ungerovú a ďalšie ich rovesníčky skvelá správa. Štartovať na MS hneď v kategórii Elite by na takej trati bolo neskutočne ťažké,“ doplnil Privara na webe SZC.