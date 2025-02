Valjent strelil v nadstavenom čase gól, ktorý mal cenu bodu. Ani nevedel, ako má oslavovať - VIDEO

Pondelkový súboj 25. kola španielskej La Ligy FC Sevilla – RCD Mallorca mal nečakané a z pohľadu slovenského futbalu príjemné rozuzlenie.

Domáci viedli po 90 minútach 1:0, ale v prvej minúte nadstaveného času po chybe domáceho brankára Orjana Nylanda vyrovnal nečakaný strelec – slovenský stopér hostí Martin Valjent.

Pre jedného z pilierov defenzívy tímu z Baleárskych ostrovov to bol iba druhý gól počas jeho dlhoročného pôsobenia na Malorke. Zrodil sa v jubilejnom 150. zápase slovenského obrancu v drese tohto klubu.

Prvý ešte v októbri 2020

Prvý strelil ešte 3. októbra 2020 proti Tenerife. To však bolo ešte v druhej najvyššej španielskej súťaži. Aktuálne je Mallorca v tabuľke La Ligy na ôsmom mieste s 35 bodmi. Rovnaký počet bodov majú aj tímy na siedmom a šiestom mieste Betis Sevilla a Rayo Vallecano. Slovenská radosť zo zisku bodu v Seville bola znásobená aj prítomnosťou brankára Dominika Greifa, ktorý odchytal celý zápas.

Nie je z tých, čo strieľajú góly

„Nie som z tých, ktorí strieľajú veľa gólov. Takže som ani nevedel, ako to mám oslavovať. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, najmä v druhom polčase. Vytvorili sme si príležitosti na vyrovnanie. Som veľmi rád, že môžem po dlhom čase prispieť gólom a naďalej bodujeme ako mužstvo,“ povedal Valjent do mikrofónu DAZN, cituje ho web mundodeportivo.com.

„Táto remíza chutí ako víťazstvo, pretože sa to udialo v nadstavenom čase v zvláštnej situácii s nečakaným hlavným hrdinom. Je to však spravodlivé,cVďaka našej vytrvalosti a zmenám v hre sme mali jasnejšie šance ako súper a boli sme odmenení gólom. Som šťastný aj za hráčov,“ vyjadril sa tréner RCD Mallorca Jagoba Arrasate na webe marca.com.

Sú ambiciózni

Na margo šancí kvalifikovať sa do futbalovej Európy v budúcej sezóne 29-ročný Slovák pripomenul, že v hre je veľmi veľa tímov, no treba sa pobiť o príležitosť. V Španielsku ešte aj šiesty tím konečnej tabuľky bude hrať kvalifikáciu do Európskej konferenčnej ligy.

„Sme ambiciózni a v posledných rokoch sme nikdy neboli tak blízko k postupovým priečkam. Preto stojí za to vynaložiť veľké úsilie v každom zápase, aby sme našim fanúšikom poskytli niečo navyše, z čoho budú mať veľkú radosť,“ dodal Valjent.