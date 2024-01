Valášek chce zaviesť transparentnejší model výberu riaditeľa SIS, aktuálny proces je vraj anomáliou

Poslanec hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek chce zaviesť transparentnejší model výberu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Zároveň chce tento proces zosúladiť s bežnou praxou v okolitých členských štátoch Európskej únie.

V súvislosti s týmito zmenami navrhuje novelizovať zákon o Slovenskej informačnej službe. Podľa Valáška by mal byť kandidát na túto pozíciu verejne vypočutý parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť. O novele by parlament mal rokovať na februárovej schôdzi so začiatkom 30. januára.

„Riaditelia tajných služieb – ekvivalent riaditeľa SIS – v Česku, Maďarsku a Poľsku sú vyberaní po vypočutí vo výbore národného parlamentu,“ tvrdí poslanec. Pripomína, že aj kandidáti na generálneho prokurátora SR či prezidenta Policajného zboru SR sú vyberaní až po vypočutí v príslušnom parlamentnom výbore.

„Aktuálny proces výberu riaditeľa SIS je teda anomáliou nielen v porovnaní s praxou v okolí, ale aj z perspektívy postupu na Slovensku pri výbere kandidátov na obdobne dôležité funkcie v štátnej správe,“ uvádza v predloženom materiáli Valášek.