Vaiana 2 vnesie do chladných dní dávku slnka, exotiky a dobra

Deťmi, ale aj ich rodičmi milovaná Vaiana sa vracia do kín. Vaiana 2 nadviaže na prvý film, v ktorom hrdinka spoznávala seba samú, ale najmä cez minulosť. V pokračovaní sa napojí na spoznávanie seba samej cez budúcnosť svojho ľudu. Nové pacifické dobrodružstvo môžu v kinách zažiť celé rodiny od 28. novembra.

Epický animovaný muzikál „Vaiana 2“ štúdia Walt Disney Animation umožní divákom po ôsmich rokoch opäť sa stretnúť s Vaianou a Mauim, aby spolu s posádkou nepravdepodobných námorníkov podnikli novú rozsiahlu plavbu. Po tom, čo Vaiana dostane nečakané volanie od svojich predkov, ktorí ju navigujú, musí sa vydať na ďaleké moria Oceánie a do nebezpečných, dávno stratených vôd, aby okúsila dobrodružstvo, aké ešte nezažila.

Foto: CinemArt

„Prvý film bol o tom, ako Vaiana našla svoju identitu,“ hovorí scenárista a výkonný producent filmu Vaiana 2 Jared Bush, šéf kreatívnej divízie Disney Animation, ktorý bol aj autorom prvého filmu. „Je to nekonečná cesta. Vaiana sa musí o sebe ešte veľa naučiť. Ak je prvý film o opätovnom spojení so svojou minulosťou, tento film je o budúcnosti Vaiany a jej ľudu.“ Podľa režisérky Dany Ledoux Miller, ktorá napísala scenár spolu s Bushom, bol príbeh inšpirovaný samotnými ostrovnými komunitami.

„V Tichomorí existujú staré príbehy o miestach, kde sa stretávajú moreplavci z rôznych ostrovov,“ hovorí. „Inšpirovali sme sa touto myšlienkou, že ľudia cestovali, aby sa navzájom našli – predstavovali sme si, že pred generáciami viedlo mnoho oceánskych kanálov na jeden ostrov, čo umožnilo hľadačom ciest z celého oceánu stretnúť sa a učiť sa jeden od druhého prostredníctvom spoločných skúseností. Ale dávno pred začiatkom nášho príbehu existoval boh, ktorému sa toto ľudské spojenie nepáčilo, a tak sa rozhodol potopiť tento ostrov na dno oceánu, preklial miesto ich stretnutia a nechal všetky tieto kanály zmiznúť.“

Foto: CinemArt

Podľa režiséra Jasona Handa je oceán všetko. „Oceán nás spája,“ hovorí Hand, ktorý podobne ako tretí režisér Derrick pracoval na prvom filme ako autor príbehu. „Kamkoľvek prídeme, ľudia hovoria o prostredí nášho filmu, o inšpirácii, o prírodných krásach Tichého oceánu – je to naozaj magické miesto. Spojili sme sa s mnohými ľuďmi z tichomorských ostrovov a je v nich hlboká úcta k prírode a miestu, kde žijú. Tento zmysel pre miesto a hlboká úcta ku komunite boli hlavnými inšpiráciami pri formovaní príbehu.“

Práve pacifická kultúra je tým, čo vo filme výrazne rezonuje a nie je predmetom žiadnych výmyslov. Tvorcovia rovnako ako pri prvom filme zostavili tím odborníkov na kultúru, antropológiu, históriu, tanec, pohyb, kanoe a navigáciu, lingvistiku a rozličné kultúrne zvyky tichomorských ostrovov. Skupina sa volá Oceanic Cultural Trust a sú v nej ako členovia pôvodného tímu pri prvom filme, tak členovia noví. „Veľká časť nášho príbehu má korene v mytológii a kultúre tichomorských ostrovov,“ povedala producentka Christina Chen. „Pri každom kroku, každom jednom rozhodnutí pri budovaní postáv aj sveta, bolo veľmi dôležité, aby sme to robili s rešpektom. Náš Trust bol s nami v každom kroku, keď sme budovali fantastický svet Vaiany. Od poskytovania kultúrnych rád, referencií na choreografiu a jazyk až po pozvanie do emocionálneho priestoru postáv – oni a ich spolupráca s nami pomohli posunúť príbeh vpred.“

Foto: CinemArt

Azda najkrajšie vystihol ideu filmu Dwayne Johnson, ktorý v pôvodnej verzii prepožičal hlas Mauimu, keď povedal: „Základná je myšlienka, že je v poriadku myslieť za hranicami – v tomto prípade za útesom – a že je v poriadku myslieť mimo toho, ako vás spoločnosť môže zaradiť do škatuľky. Je v poriadku cítiť, že existuje niečo viac. Je v poriadku pýtať sa: „A čo ak?“ Čo ak je tam vonku viac, čo chcem hľadať, skúmať a objavovať? A to je podľa mňa to najsilnejšie. Presahuje to hranice filmu.“ Aj preto sa titulná pieseň filmu volá Beyond, jej slovenskú verziu naspievala Celeste Buckingham.

Samozrejme, rozprávka bude v kinách dabovaná. Hlasy hlavným postavám prepožičali muzikálová herečka Lenka Kopuncová Fecková, herci Lukáš Latinák a Tomáš Palonder. Spomedzi ďalších hlasov diváci možno spoznajú Kamila Mikulčíka, Tomáša Hallona, Andreu Somorovskú, Júliu Orlickú a ďalších.

Foto: CinemArt

Rodinný animovaný film Vaiana 2 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 28. novembra.

