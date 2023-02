Väčšina Ukrajincov považuje USA za priateľskú krajinu, podporili by vstup do EÚ aj NATO

Deväťdesiat percent Ukrajincov má pozitívny postoj k americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Spojené štáty americké sú voči Ukrajine priateľské podľa 92 percent obyvateľov krajiny. Vyplýva to z prieskumu ukrajinskej mimovládnej sociologickej organizácie Rating, ktorého výsledky zverejnili v pondelok. Informuje o tom portál Kyiv Independent.

Podľa prieskumu, ktorý organizácia Rating uskutočnila od 14. do 16. januára, 87 percent oslovených Ukrajincov by podporilo vstup ich krajiny do Európskej únie (EÚ). Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že 86 percent Ukrajincov by podporilo vstup ich krajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Z výsledkov vyplýva, že podpora vstupu do EÚ a NATO je „takmer jednomyseľná medzi zástupcami všetkých regiónov, vekových a majetkových skupín“.