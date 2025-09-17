Väčšina Poliakov odmieta názor Trumpa, že vpád ruských dronov nad poľské územie bol náhodný

Prevažná väčšina Poliakov odmietla názor amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nedávny vpád ruských dronov do poľského vzdušného priestoru mohol byť náhodný. Vyplýva z prieskumu spoločnosti IBRiS pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio ZET. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Podľa prieskumu 81,7 % respondentov odmietlo možnosť náhody a 10,6 % súhlasilo s Trumpovou interpretáciou. Zvyšných 7,7 % nevedelo na otázku odpovedať.
Nemecké médiá uviedli, že ruské drony pravdepodobne mierili na letisko Rzeszów, ktoré je kľúčovým logistickým centrom pri preprave západnej vojenskej pomoci Ukrajine.