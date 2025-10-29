V zamorenom Černobyle sa túlajú modré psy. Skúšajú ich odchytiť, aby zistili príčinu

Napriek nezvyčajnému sfarbeniu sa psy javia zdravé a čulé.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Dogs are walking on a green field
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
V oblasti okolo Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine, ktorá je od havárie v roku 1986 rádioaktívna a neobývateľná pre ľudí, sa objavili túlavé psy so zvláštnou modrou farbou srsti.

Ako referuje web TV Nova s odvolaním sa na neziskovú organizáciu Dogs of Chernobyl, ktorá sa stará o túlavé psy v tejto oblasti, dosiaľ objavili troch takýchto modrých psov, ktorých sa snažia chytiť a zistiť príčinu tohto sfarbenia. Predpokladá sa, že psy prišli do kontaktu s nejakou chemikáliou.

Napriek nezvyčajnému sfarbeniu sa psy javia zdravé a čulé. Štúdia z roku 2024 naznačuje, že DNA psov z černobyľskej oblasti mutovala vplyvom radiácie, čo im poskytuje imunitu voči radiácii a ťažkým kovom.

Organizácia Dogs of Chernobyl od roku 2017 zabezpečuje sterilizáciu, očkovanie a lekársku starostlivosť pre približne 700 túlavých psov žijúcich v uzavretej zóne. Do programu zapojila veterinárov, vedcov a dobrovoľníkov z celého sveta a zaznamenala pokles počtu túlavých zvierat v oblasti.

Túlavé psy sú dedičstvom po evakuácii ľudí z okolia po jadrovej havárii, keď ich majitelia museli opustiť svoje domovy. Organizácia pokračuje v starostlivosti o tieto zvieratá v nádeji na zlepšenie ich životných podmienok.

Okruhy tém: Černobyľ Psy Radiácia
