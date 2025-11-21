V úvode kariéry čelil Slovensku. Slávny Brazílčan ako 40-ročný „zavesil kopačky na klinec“

Brazílsky futbalista Fernandinho sa rozhodol ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Už 40-ročný defenzívny stredopoliar počas svojej bohatej kariéry získal päť titulov v anglickej Premier League s tímom Manchester City a šesť trofejí s ukrajinským Šachtarom Doneck.
Fernandinho oznámil ukončenie kariéry po charitatívnom zápase v brazílskej Curitibe, keď uviedol, že už nemá motiváciu pokračovať vo futbale a dosiahol prakticky všetko, čo si predsavzal. „Teraz je čas užívať si rodinu,“ poznamenal.
Svoju 23-ročnú profesionálnu kariéru začal a aj ukončil v klube Athletico Paranaense z mesta Curitiba. Medzitým strávil osem sezón v ukrajinskom Šachtare Doneck a od roku 2013 pôsobil deväť sezón v anglickom Manchestri City. Do rodnej Curitiby sa vrátil v roku 2022, kde hrával do konca minulého roka.
Fernandinho bol členom brazílskeho mužstva, ktoré vyhralo majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v roku 2003. Brazílčania na tomto turnaji v osemfinále čelili výberu Slovenska, pričom postúpili ďalej až vďaka triumfu 2:1 po predĺžení. Za brazílske reprezentačné „áčko“ odohral Fernandinho 53 zápasov a v drese „kanárikov“ vyhral juhoamerický šampionát Copa América v roku 2019.