V Turecku zatkli 46 osôb vrátane 29 hráčov v rozsiahlej stávkovej afére

Medzi zatknutými hráči aj Metehan Baltaci z Galatasarayu Istanbul a Mert Hakan Yandas z Fenerbahce Istanbul.
Prokuratúra v tureckom Istanbule vydala v piatok príkaz na zatknutie 46 osôb, vrátane 29 futbalistov, v rámci rozsiahleho vyšetrovania nelegálneho stávkovania na turecké zápasy. Z týchto hráčov je 27 podozrivých, že stávkovali na zápasy svojich vlastných tímov.

Medzi zatknutými je aj Metehan Baltaci z majstrovského Galatasarayu Istanbul, ktorý bol tento mesiac suspendovaný na deväť mesiacov pre stávkový škandál. Ďalším podozrivým je Mert Hakan Yandas z Fenerbahce Istanbul, ktorý mal podávať stávky cez účet inej osoby.

Prokuratúra uviedla, že polícia zadržala 35 zo 46 osôb uvedených v príkaze na zatknutie, pričom päť z nich je momentálne v zahraničí. Medzi zatknutými sú aj dvaja prezidenti klubov z tretej ligy, ktorí sú obvinení z pokusu ovplyvniť výsledok zápasu, kde oba tímy neuskutočnili ani jeden strelecký pokus.

Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala viac ako 1 000 hráčov, z toho 25 zo Süper Lig, s trestami od 45 dní do 12 mesiacov. Medzi suspendovanými je aj senegalský krídelník Alassane Ndao z Konyasporu, ktorý dostal 12-mesačný zákaz.

V októbri TFF suspendovala takmer 150 rozhodcov pre stávkovanie, všetci boli následne prepustení.

