V Turecku zatkli 46 osôb vrátane 29 hráčov v rozsiahlej stávkovej afére

Prokuratúra v tureckom Istanbule vydala v piatok príkaz na zatknutie 46 osôb, vrátane 29 futbalistov, v rámci rozsiahleho vyšetrovania nelegálneho stávkovania na turecké zápasy. Z týchto hráčov je 27 podozrivých, že stávkovali na zápasy svojich vlastných tímov.
Turecký klub pre stávkarský škandál nemá dostatok hráčov. Ako to vedenie vyrieši?
Medzi zatknutými je aj Metehan Baltaci z majstrovského Galatasarayu Istanbul, ktorý bol tento mesiac suspendovaný na deväť mesiacov pre stávkový škandál. Ďalším podozrivým je Mert Hakan Yandas z Fenerbahce Istanbul, ktorý mal podávať stávky cez účet inej osoby.
Prokuratúra uviedla, že polícia zadržala 35 zo 46 osôb uvedených v príkaze na zatknutie, pričom päť z nich je momentálne v zahraničí. Medzi zatknutými sú aj dvaja prezidenti klubov z tretej ligy, ktorí sú obvinení z pokusu ovplyvniť výsledok zápasu, kde oba tímy neuskutočnili ani jeden strelecký pokus.
Megaškandál v Turecku. Reprezentant priznal stávkovanie, federácia trestá cez tisícku hráčov
Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala viac ako 1 000 hráčov, z toho 25 zo Süper Lig, s trestami od 45 dní do 12 mesiacov. Medzi suspendovanými je aj senegalský krídelník Alassane Ndao z Konyasporu, ktorý dostal 12-mesačný zákaz.
V októbri TFF suspendovala takmer 150 rozhodcov pre stávkovanie, všetci boli následne prepustení.