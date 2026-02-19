V troskách zrútenej budovy v Karáči našlo smrť najmenej šestnásť ľudí vrátane detí - FOTO

Trojposchodová budova v husto obývanej oblasti viac než 20-miliónovej bývalej pakistanskej metropoly sa zrútila po explózii neznámeho pôvodu.
Pakistan Gas Explosion Building
Záchranári nakladajú telo, ktoré našli v troskách budovy, ktorá sa 19. februára zrútila v Karáčí po výbuchu plynu. Foto: AP Photo/Ali Raza
Najmenej 16 ľudí vrátane detí zahynulo vo štvrtok pri zrútení budovy spôsobenom explóziou v pakistanskom meste Karáči, informovali miestne úrady o tragickom incidente, ktorý sa odohral okolo štvrtej ráno miestneho času.

„Zahynulo 16 ľudí vrátane žien a detí  a ďalších 13 utrpelo zranenia,“ uviedol pre AFP hovorca miestnej záchrannej služby.

Trojposchodová budova v husto obývanej oblasti viac než 20-miliónovej bývalej pakistanskej metropoly sa zrútila po explózii neznámeho pôvodu. „Na prvý pohľad išlo o výbuch plynu, ale skutočnú príčinu ukáže až vyšetrovanie,“ povedal vysoký mestský predstaviteľ.

Pakistan Gas Explosion Building
Záchranári vynášajú telo na nosidlách po výbuchu plynu v bytovom dome v Karáči, Pakistan, vo štvrtok 19. februára 2026. Foto: SITA/AP

Podobné nehody nie sú v Pakistane a zvlášť v Karáči neobvyklé. V júli minulého roka po zrútení päťposchodovej budovy v chudobnej štvrti Lyari zahynulo 27 ľudí a ďalších 10 utrpelo zranenia.

V meste, ktoré je notoricky známe nekvalitnou výstavbou, nezákonnými prístavbami, zastaralou infraštruktúrou, preľudnením a slabým vymáhaním bezpečnostných noriem, označili vládne orgány za nebezpečných približne šesťsto budov.

