V Thajsku je veselšie. Vláda zmiernila obmedzenia týkajúce sa predaja alkoholu

Thajsko v stredu po desaťročiach sprísnených obmedzení povolilo predaj vína, piva a liehovín aj počas doteraz zakázaných popoludňajších hodín. Šesťmesačný pilotný projekt umožní predaj alkoholu od 11.00 do polnoci, pričom komisia bude sledovať jeho dopady.
Zákaz mätie zahraničných návštevníkov
Doteraz platil zákaz predaja od 14.00 do 17.00, ktorý bol zavedený s cieľom zabrániť štátnym zamestnancom v pití počas pracovnej doby. Tento krok však často mätie zahraničných návštevníkov. „V minulosti boli obavy, že úradníci sa budú vykrádať piť, ale dnes je situácia iná,“ povedal novinárom thajský vicepremiér Sophon Saram.
Pláž v Thajsku z rovnomenného hollywoodskeho filmu uzavrú, dôvodom je masový turizmus
Thajsko je obľúbená turistická destinácia s bohatým nočným životom, no jeho zákony týkajúce sa predaja alkoholu sú ovplyvnené budhistickým náboženstvom, ktoré pitie považuje za morálny prehrešok. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí medzi štáty s najvyššou spotrebou alkoholu v Ázii.
Pomoc cestovnému ruchu
Hoci úrady upozorňujú na riziká – v rokoch 2019 až 2023 zahynulo pri nehodách spôsobených opitými vodičmi takmer 33-tisíc ľudí – podnikatelia veria, že zmena pomôže cestovnému ruchu.
Prvé reakcie v Bangkoku boli zatiaľ opatrné – niektorí zákazníci o zmene nevedeli, no podniky očakávajú, že uvoľnenie pravidiel zvýši atraktivitu Thajska ako destinácie pre zahraničných návštevníkov.
„Je to dobré pre turistov,“ povedala thajská maratónska bežkyňa Apple pre AFP. Podľa nej cudzinci pijú viac, zatiaľ čo miestni obyvatelia zvyčajne v popoludňajších hodinách alkohol nekonzumujú.