V Taliansku spúšťajú testovanie ľadového koryta pre ZOH 2026 - FOTO, VIDEO

Kontroverzné ľadové koryto pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo začína v utorok svoj predschvaľovací testovací proces. Vyzerá to tak, že súťaže v boboch, sánkovaní a skeletone sa vo februári 2026 napokon uskutočnia v Taliansku.

Desiatky športovcov v boboch, sánkovaní a skeletone sa po prvýkrát vydajú na prestavanú dráhu v Cortine d’Ampezzo, kde vykonajú sériu testovacích jázd na jej 1 749 metroch a 16 zákrutách.

„Predhomologácia, ktorá prebieha do 29. marca, je požadovaná medzinárodnými federáciami na zabezpečenie, že boli implementované všetky bezpečnostné opatrenia a športové parametre,“ uviedla v pondelok spoločnosť Simico, ktorá zabezpečuje infraštruktúru hier.

Ak všetko pôjde podľa plánu, dráha Eugenio Monti – postavená v roku 1923 a zvečnená v „bondovke“ Len pre tvoje oči z roku 1981 – bude pripravená na použitie počas budúcoročných ZOH, ktoré sa uskutočnia v severnom Taliansku od 6. do 22. februára 2026.

Ešte v októbri 2023 organizátori ZOH 2026 informovali, že súťaže v uvedených troch športoch sa pravdepodobne uskutočnia mimo talianskeho územia. Vtedajšia pravicová vláda však vyhlásila súťaž na obnovu koryta v Cortine za približne 120 miliónov eur, do ktorej sa prihlásila len talianska stavebná spoločnosť Pizzarotti.

Miestne ochranárske skupiny však vyjadrili hnev nad environmentálnym dopadom dráhy a jej využitím po zimnej olympiáde, keďže boby, sánkovanie a skeleton sú v Taliansku len menšinové športy.

Práce sa rekonštrukcii sa začali vo februári 2024 a dráhu museli pripraviť v rekordne krátkom čase. Je totiž potrebné vykonať rôzne povoľovacie procesy. Ak by sa ich nepodarilo realizovať, hrozilo by, že 12 medailových kompletov pre ZOH 2026 by odovzdávali v 6000 kilometrov vzdialenom americkom stredisku Lake Placid.