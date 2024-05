V súvislosti s reedukačnými centrami sa začali trestné stíhania, vznesené bolo aj obvinenie pre sexuálne zneužívanie

V súvislosti s katastrofálnymi podmienkami v reedukačných centrách boli začaté trestné stíhania v štyroch veciach, a to pre sexuálne násilie a zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

V jednej veci bolo vznesené obvinenie konkrétnemu páchateľovi pre zločin sexuálneho zneužívania.

Podozrenie z obchodovania s ľuďmi

„V súčasnosti sa preverujú aj podozrenia z trestného činu obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a podozrenia z majetkovej trestnej činnosti,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Pripomína, že podozrenia z trestnej činnosti zistené zo Zhodnotenia Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách z roku 2023 boli postúpené príslušným okresným prokuratúram z dôvodu ďalšieho zákonného postupu.

Deti premiestnia do iných zariadení

Generálna prokuratúra SR vykonala v minulom roku kontroly v reedukačných centrách a dospela k záveru, že tieto zariadenia neplnia svoj účel a porušujú práva detí.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v piatok oznámil, že do konca augusta tohto roka zatvoria a vyradia zo siete reedukačné centrá v Trstíne (okr. Trnava) a v Bystričanoch (okr. Prievidza). Deti by mali do konca júna premiestniť do iných zariadení.

„Desiatky rokov zanedbávania tohto problému sa skončili. Deti v špeciálnych výchovných zariadeniach potrebujú účinnú pomoc v dôstojnom prostredí, v ktorom sa dodržiavajú ich základné práva. A zamestnanci si zaslúžia slušné podmienky na mimoriadne náročnú prácu,“ uviedol Drucker.

Dvojnásobok finančnej podpory

Jeho rezort nedávno v správe pre Národnú radu SR potvrdil viaceré nedostatky v reedukačných centrách. Ako minister povedal, prvým, okamžitým krokom rezortu školstva bolo odstránenie hygienických a materiálno-technických nedostatkov v reedukačných centrách.

Za štyri mesiace roku 2024 na to ministerstvo poskytlo vyše 1,2 mil. eur, čo je takmer dvojnásobok podpory za celý predchádzajúci rok. Kapacitné možnosti reedukačných centier boli znížené o 47 miest.