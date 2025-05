V športovom SITE: Prekáža mi, keď sa politici tlačia na štadióny a zatieňujú ľudí, ktorí niečo dosiahli, tvrdí poslankyňa Marcinková

Téme miešania politiky a športu sme sa v relácii V športovom SITE venovali v minulosti už viackrát. V najnovšom vydaní sme privítali poslankyňu parlamentu Vladimíru Marcinkovú (SaS) a jej manžela, hokejistu Tomáša Marcinka. Je teda logické, že časť rozhovoru sme venovali práve prienikom medzi svetom politiky a vrcholového športu. Zvlášť v období pred MS v hokeji táto spoločenská téma naberá na aktuálnosti.

Vypískaný minister Huliak

Svoje o tom vie aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý sa štylizoval do pozície radcu prezidenta SZĽH Miroslava Šatana „Najviac miešajú politiku so športom a najviac zneužívajú šport na svoje politické účely práve politici. Priznám sa, že ja by som si ako politička nedovolila sadnúť si niekam na tribúnu a „pchať“ tam svoju tvár, čím by som zatienila ľudí, ktorí so športom reálne niečo dosiahli, niečo mu obetovali. Mimoriadne mi prekáža, keď sa tam politici tlačia, podávajú si ruky a snažia sa na tom získať politické body. Nech sa potom pán minister nečuduje, že ho na štadiónoch vypískali,“ zareagovala Marcinková na skutočnosť, že ministra športu vypískali po siedmom zápase finále hokejovej extraligy v Košiciach, či o pár dní neskôr počas otvárania nového futbalového štadióna v Prešove.

Šport potrebuje systémovú podporu

Politické témy nie sú cudzie viacerým hokejistom pod Tatrami. Tomáš Marcinko, mimochodom nová posila bratislavského Slovana, nie je výnimkou. „Nedávno vznikla inštitúcia, ktorá už svojou podstatou potvrdzuje, že politika a šport sú prepojené. Vzniklo ministerstvo športu. Takže, ak by mal niekto pochybnosti, kde sa tieto dve oblasti spájajú, tak toto je jasný dôkaz. A podľa mňa na tom nie je vôbec nič zlé, že je politika prepojená so športom, najmä na Slovensku, kde šport naozaj potrebuje systémovú podporu. Čo mi však veľmi prekáža, je spôsob, akým sa to u nás často zneužíva. Namiesto toho, aby politici šport podporovali koncepčne a férovo, ho často využívajú len na svoju propagáciu,“ doplnil 37-ročný útočník.

O tvorbe vzorov a morálky

„Tvoja morálka je tvoja, každý človek má inú morálku. Na Slovensku žijú ľudia, ktorí rôzne volia“ – tieto slová povedal Miroslav Šatan v auguste 2024 novinárovi Tomášovi Prokopovi, ktorý upozornil počas tlačovej konferencie o účasti hráčov z KHL v národnom tíme na existenciu štatútu reprezentanta, kde sa píše o morálnych a etických hodnotách. Opýtal sa, či daný štatút neporušujú hráči pôsobiaci v krajine, ktorá je považovaná za vojnového agresora.

„Šport by mal tvoriť vzory a presadzovať určité morálne princípy. Mal by jasne ukázať, že nesúhlasí s tým, čo robí Rusko. Jedným zo spôsobov, ako by to mohlo hokejové prostredie dať najavo, je nenominovať na reprezentačné akcie tých, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne pôsobiť v Rusku. To, či tam niekto ide hrať, je jeho osobné rozhodnutie, ale následky by mali byť jasné. Krajiny ako Fínsko a Švédsko, na ktoré sa často odvolávame, že sa im chceme podobať, či už v hokeji alebo aj v iných oblastiach, to urobili jednoznačne. Svojim hráčom povedali: ‚Môžete tam hrať, je to vaše rozhodnutie. Ale nebudete reprezentovať našu krajinu, pretože naše morálne hodnoty sú iné. Prečo sa my nechceme týmto krajinám podobať aj v tomto? Ak chceme hrať fínsky alebo švédsky hokej, prečo si z ich prístupov vyberáme len to, čo sa nám práve hodí? Snažme sa rozhodovať správne nielen na ľade, ale aj v hodnotách, ktoré ako spoločnosť presadzujeme,“ uviedol účastník troch svetových šampionátov a dvoch olympijských hier.

„Zhrubnutie“ spoločnosti

„Ja mám pocit, že tá spoločnosť zhrubla a musím sa priznať, že toto je niečo, s čím veľmi výrazne bojujem. Aj napriek tomu, že v politike veľmi výrazne s mnohými ľuďmi nesúhlasím, tak to neznamená, že teraz budem na nich nadávať, želať niečo zle ich rodinám alebo niečo podobné,“ uviedla Marcinková zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a doplnila: „Všetky výskumy ukazujú, že krajiny, ktoré sú úspešné a dosahujú výborné výsledky v zdravotníctve, školstve, alebo dokonca aj v ukazovateli, akým je pocit šťastia obyvateľov, majú spoločné jedno: súdržnosť. Práve v týchto krajinách, aj napriek rôznym názorom či odlišnostiam, spoločnosť nie je rozhádaná ani extrémne polarizovaná. My na Slovensku však strácame schopnosť komunikovať, čím sa nám vzďaľuje cieľ byť prosperujúcou spoločnosťou.“

