V Španielsku sa po prvý raz za viac než desať rokov zvýšil počet narodených detí

Počet narodených detí v Španielsku sa v roku 2025 prvýkrát za viac než desaťročie zvýšil, ukázali v stredu predbežné údaje národného štatistického úradu (INE). Ide o mierne zlepšenie situácie v krajine, ktorá čelí jednej z najvážnejších demografických kríz v Európe.
Vlani sa v Španielsku narodilo 321 164 detí, čo je o 3 159 viac ako v roku 2024, teda približne o jedno percento. Ide o prvý medziročný nárast od roku 2014.
Negatívny prírastok
Napriek tomu celkový prirodzený prírastok zostáva negatívny. Počet úmrtí v roku 2025 vzrástol o 2,5 percenta na 446 982, čo znamená prirodzený úbytok populácie o 122 167 ľudí. Španielsko zaznamenáva viac úmrtí než narodení nepretržite od roku 2017.
Krajina patrí medzi štáty, ktoré čelia starnutiu populácie a nízkej pôrodnosti, čo zvyšuje tlak na ekonomiku a dôchodkový systém, keďže rastie počet starších ľudí závislých od menšej skupiny pracujúcich.
Kritika pravice
Vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza sa preto v posledných rokoch snaží riešiť situáciu otvorenejšou migračnou politikou. Minulý mesiac predstavil plán na legalizáciu 500-tisíc nelegálnych migrantov, prevažne z Latinskej Ameriky.
Tento krok vyvolal ostrú kritiku pravicových strán, ktoré ho označili za nezodpovedný. Sánchez však tvrdí, že migranti pomáhajú udržať pracovnú silu a stabilitu dôchodkového systému.
Podľa údajov INE malo Španielsko k 1. januáru 2026 približne 49,5 milióna obyvateľov, z toho 7,2 milióna tvorili cudzinci, čo predstavuje 14,6 percenta populácie.