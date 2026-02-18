V Španielsku sa po prvý raz za viac než desať rokov zvýšil počet narodených detí

Napriek rastu pôrodnosti populácia klesá, vláda chce krízu riešiť masovou legalizáciou migrantov.
Woman in hospital with her baby
Foto: Ilustračné, Getty Images
Počet narodených detí v Španielsku sa v roku 2025 prvýkrát za viac než desaťročie zvýšil, ukázali v stredu predbežné údaje národného štatistického úradu (INE). Ide o mierne zlepšenie situácie v krajine, ktorá čelí jednej z najvážnejších demografických kríz v Európe.

Vlani sa v Španielsku narodilo 321 164 detí, čo je o 3 159 viac ako v roku 2024, teda približne o jedno percento. Ide o prvý medziročný nárast od roku 2014.

Negatívny prírastok

Napriek tomu celkový prirodzený prírastok zostáva negatívny. Počet úmrtí v roku 2025 vzrástol o 2,5 percenta na 446 982, čo znamená prirodzený úbytok populácie o 122 167 ľudí. Španielsko zaznamenáva viac úmrtí než narodení nepretržite od roku 2017.

Krajina patrí medzi štáty, ktoré čelia starnutiu populácie a nízkej pôrodnosti, čo zvyšuje tlak na ekonomiku a dôchodkový systém, keďže rastie počet starších ľudí závislých od menšej skupiny pracujúcich.

Kritika pravice

Vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza sa preto v posledných rokoch snaží riešiť situáciu otvorenejšou migračnou politikou. Minulý mesiac predstavil plán na legalizáciu 500-tisíc nelegálnych migrantov, prevažne z Latinskej Ameriky.

Tento krok vyvolal ostrú kritiku pravicových strán, ktoré ho označili za nezodpovedný. Sánchez však tvrdí, že migranti pomáhajú udržať pracovnú silu a stabilitu dôchodkového systému.

Podľa údajov INE malo Španielsko k 1. januáru 2026 približne 49,5 milióna obyvateľov, z toho 7,2 milióna tvorili cudzinci, čo predstavuje 14,6 percenta populácie.

